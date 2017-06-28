Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 bin 800 adet ‘exstacy’ türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli 3 şahıs yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemede ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.