Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:21
Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 bin 800 adet ‘exstacy’ türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli 3 şahıs yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemede ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:21
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Düzce
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Narkotik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya Belediyesi bayramda çocukların yüzünü güldürdü
    1. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    2. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    3. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    4. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    5. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    6. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    7. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    8. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    9. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    10. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    11. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    12. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    13. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    14. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    15. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    16. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    17. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    18. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    19. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    20. Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi