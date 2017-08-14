Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Düzce'de 2 yıldır karanlıkta namaz kılıyorlar!

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde, 2 yıl önce ibadete açılan camide elektrik verilmemesi nedeniyle cami cemaati, cep telefonu ışığı ile namaz kılıyorlar.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
Düzce'de 2 yıldır karanlıkta namaz kılıyorlar!

Akçakoca İlçesi Kurugöl Köyü İkizdere mahallesinde 2 yıl önce hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan camide karanlıkta cep telefonu ışığı ile ibadetlerini sürdürüyorlar.

Akçakoca İlçesi turizm alanlarından olan Kurugöl kanyonu ve turistik tesislerin olduğu İkizdere mahallesinde 30 hanelik mahalle halkı ve hayırseverlerin işbirliği ile bir cami yapıldı. 2 yıl önce ibadete açılan camide elektrik verilmemesi nedeniyle cami cemaati, cep telefonu ışığı ile namaz kılıyorlar.

Elektrik olmadığı için namaz kılarken zorlandıklarını söyleyen Recep Mat, "Camimizi 2 yıldır hayırseverlerimizin desteği ile elektriksiz ortamlarda inşa ettik. Mermerlerimizi bile elektrik olmaması nedeniyle yapamadık. Halılarımızı döşedik. Bazı hayırseverler elektrik süpürgesi bile getirdiler. Cami inşası konusunda yapılması konusunda hiçbir yasal engel yok. Hepsi tamam. Müftümüz onayladı. Elektrik kurumundan geldiler, hatları çektiler ancak bağlamadılar. 'Muhtarın onayı olması gerekiyor' ifadelerini kullandılar gittiler. Yıllardır elektriksiz ibadet ediyoruz. Bu konuda çözüm istiyoruz" dedi.

Kurugöl kanyonuna dışarıdan turist olarak gelen Mehmet Sarıca ise, "Bu akşam namaz kılalım dedik ve mahalle sakinleri imamlık yapmamı istediler. Karanlıkta namazımızı kıldık. Ben buradan ayrılacağım ancak bu sorun çözülmeli" diye konuştu.

Camideki durumun izahı olmadığını söyleyen cemaatten Hayrullah Altay da, "Bu cami yıllardır yapıldı hala eksikleri var elektrik olmaması büyük sorun, muhtarın elektrik kurumuyla anlaşma yapması gerektiğini söylediler. Bu hiç yakışmıyor. Burası turizm alanı hafta sonları çok kalabalık oluyor, yazık bu durumun izahı yok" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
  1. Düzce
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...