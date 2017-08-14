Düzce'de 2 yıldır karanlıkta namaz kılıyorlar!

Akçakoca İlçesi Kurugöl Köyü İkizdere mahallesinde 2 yıl önce hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan camide karanlıkta cep telefonu ışığı ile ibadetlerini sürdürüyorlar.

Akçakoca İlçesi turizm alanlarından olan Kurugöl kanyonu ve turistik tesislerin olduğu İkizdere mahallesinde 30 hanelik mahalle halkı ve hayırseverlerin işbirliği ile bir cami yapıldı. 2 yıl önce ibadete açılan camide elektrik verilmemesi nedeniyle cami cemaati, cep telefonu ışığı ile namaz kılıyorlar.

Elektrik olmadığı için namaz kılarken zorlandıklarını söyleyen Recep Mat, "Camimizi 2 yıldır hayırseverlerimizin desteği ile elektriksiz ortamlarda inşa ettik. Mermerlerimizi bile elektrik olmaması nedeniyle yapamadık. Halılarımızı döşedik. Bazı hayırseverler elektrik süpürgesi bile getirdiler. Cami inşası konusunda yapılması konusunda hiçbir yasal engel yok. Hepsi tamam. Müftümüz onayladı. Elektrik kurumundan geldiler, hatları çektiler ancak bağlamadılar. 'Muhtarın onayı olması gerekiyor' ifadelerini kullandılar gittiler. Yıllardır elektriksiz ibadet ediyoruz. Bu konuda çözüm istiyoruz" dedi.

Kurugöl kanyonuna dışarıdan turist olarak gelen Mehmet Sarıca ise, "Bu akşam namaz kılalım dedik ve mahalle sakinleri imamlık yapmamı istediler. Karanlıkta namazımızı kıldık. Ben buradan ayrılacağım ancak bu sorun çözülmeli" diye konuştu.

Camideki durumun izahı olmadığını söyleyen cemaatten Hayrullah Altay da, "Bu cami yıllardır yapıldı hala eksikleri var elektrik olmaması büyük sorun, muhtarın elektrik kurumuyla anlaşma yapması gerektiğini söylediler. Bu hiç yakışmıyor. Burası turizm alanı hafta sonları çok kalabalık oluyor, yazık bu durumun izahı yok" şeklinde konuştu.