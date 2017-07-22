Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep Kara’yı yenen Orhan Okulu kazandı

Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlar bölgesinde yaptırılan Çolak İsmail Atay er meydanında düzenlenen 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 55 Başpehlivanın katıldığı güreşlerde finale kalan geçtiğimiz hafta Kırkpınar Güreşleri’nde ikinci olan Orhan Okulu, Recep Kara’yı puanla yenerek başpehlivan oldu.

Güreşlerin ardından Başpehlivan olan Orhan Okulu’ya altın kemer ve kupasını Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş verdi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, “İyi bir mücadele oldu. Kırkpınar’ın rövanşı Düzce’de yapıldı. Katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Başpehlivanımız Orhan Okulu’yu kutluyorum” dedi.