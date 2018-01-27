Duyduk ki Türkler gelmiş eve döndük

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden yeni arındırılan Afrin’in Adamanlı köyünde yüzler gülüyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup, duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlenmesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü. Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.

Yoğun çatışmaların ardından terör örgütünden arındırılan Adamanlı köyü sakinleri yeniden yuvalarına dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bırakıp gitmek zorunda kaldığı evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK mensuplarına teşekkür etti.

TÜRKLER GELDİ ARTIK KEYFİMİZ YERİNDE

Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde zor günler geçirdiklerini belirten Seyidu, “Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye’nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde” diye konuştu.