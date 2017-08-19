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Duyarsız sürücüler yayaların hayatını zorlaştırıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki yaya geçitleri üzerine duyarsızca araçlarını park eden sürücüler yayaların hayatını zorlaştırıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
Duyarsız sürücüler yayaların hayatını zorlaştırıyor

Yaya geçitlerini yayalardan çok sürücülerin kullanması vatandaşı zor duruma düşürüyor. Duyarsız sürücülerin yaya geçitlerine park ettikleri araçlar hem yayaları rahatsız ediyor, hem de diğer sürücüler için sıkıntı oluşturuyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar sürücülerin yaya geçidi işgaliyle ilgili olarak trafik ekiplerini göreve davet ettiler. Vatandaşlar, "Yaya geçidine park edilen bütün araçlar hayatımızı zorlaştırıyor. Biz yayalara özel olan geçitlere kısa süreli dahi olsa araç park edilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Bizleri düşünmüyorlarsa hiç değilse engelli kardeşlerimizi düşünsünler, onların hayatlarını daha da zorlaştırıyorlar. Bu konuda trafik ekiplerinin daha dikkatli olmalarını bekliyor ve duyarsız sürücüleri de trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Kurallara uymayan sürücülerle ilgili olarak trafik ekiplerinin gerekli yaptırımları uygulamalarını bekliyoruz” diyerek şikâyetlerini dile getirdiler.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
  1. Bilecik
  2. İsmet İnönü
  3. Bozüyük
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