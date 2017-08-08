Duyan şok oldu… Elinde sadece bu fotoğraf kaldı!

Ankara’da müteahhitlik yapan Abdülkadir Tekin (53), 10 yıldır bindiği lüks cipini değiştirmeye karar verdi. Yaklaşık 8 ay önce bir internet sitesine ilan veren Tekin’i, Kayseri’den bir alıcı aradı. İddiaya göre kendisini yolcu servisi firması sahibi olarak tanıtan Uğur K., aynı gün Ankara’ya geldi. İkili cipin satışı için 89 bin 500 liraya anlaştı. Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre Uğur K. 24 bin 500 lirayı nakit, kalan 65 bin lirayı da İstanbul’da bir boya firmasından aldığı çekle ödemek istediğini söyledi. Yetmedi, güvenini kazanmak için bir de senet verdi. İkili notere gitti, cipin satış işlemleri yapıldı. Noterden çıkınca ikisini de mutlu eden bu satışı, parayı alıp anahtarı verirken çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdiler. Uğur K. yeni cipine binerek Kayseri’ye doğru yola çıktı.

BANKADA ANLADI

Aradan 2 ay geçti, müteahhit Tekin çeki alarak bankaya gitti. Bankacı çekin sahibi olan firmanın çift imzası gerektiğini ancak çekte tek imza olduğunu, bu nedenle ödeme yapılamayacağını söyledi. Bunun üzerine Tekin, Uğur K.’yı aradı. Uğur K., “İmza atması gerekenlerden biri FETÖ’den içeri girdi. Paranın bir kısmını hemen, kalanını da sonra ödeyeceğim” dedi ancak o andan sonra kendisine ulaşılamadı. Tekin savcılığa giderek dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Oto galericiler internet ilanlarıyla ilgili olarak kendilerine çok sayıda çekle alım teklifi geldiğini söylerken, emniyet yetkilileri de benzer şikâyetlerde artış olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.