Duy da inanma!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.
"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"
Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini iddia eden Demirtaş, "Ben PKK’nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım.Ben HDP Eş Genel Başkanıyım, bütün şiddet ve savaş araçlarını eleştiriyorum ve politikalarına karşı çıkıyorum" dedi.