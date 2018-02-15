Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Duterte: Komünist isyancıları öldürene para ödülü verilecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dünya kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama yaptı. Duterte, öldürülen her bir komünist isyancı için güvenlik güçlerine 500 dolar para ödeneceğini duyurdu.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:28
Duterte: Komünist isyancıları öldürene para ödülü verilecek

Duterte, yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını azaltmak amacıyla komünist isyancıları öldüren güvenlik görevlilerine 500'er dolar ödül verileceğini belirtti.

"Komünist isyancıları öldürmek kuşları öldürmekten daha kolay çünkü isyancıların daha büyük kafaları var." ifadesini kullanan Duterte, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Devlet Başkanı Duterte'nin açıklamasını kınadı.

Örgüt, bu tür bir ödül uygulamasının güvenlik görevlilerin savaş suçu işlemesine neden olabileceğini ileri sürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2 yıl önce göreve geldikten sonra başlattığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında binlerce kişinin öldürülmesi nedeniyle Duterte hakkında ön soruşturma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:28
  1. Filipinler
  2. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

YORUM YAZ

  • rprp52 dk önce
    başka çaresi kalmamış liderin ne yapsın
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
  1. Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
  2. FETÖ gümrüklerde kara para aklamış
  3. Teröristbaşına AB'nin göbeğinde..
  4. Brezilyalı yıldız Robinho'dan Türkiye..
  5. Fatih Portakal küplere bindi: Belgen..
  6. İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
  7. TSK'dan flaş 'İdlib' açıklaması!..
  8. Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor
  9. Yazılımda akademik işbirliği
  10. Ozan için sürpriz iddia
  11. Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma
  12. '75 yıllık hayatımda gördüğüm en büyük..
  13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru..
  14. İstanbul Sarıyer’de korkunç dakikalar!..
  15. Çalışmalar resmen başladı! Erdoğan'ın..
  16. Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye'..
  17. Galatasaray Başkanı acı gerçekle..
  18. Hükümet neşteri vuruyor! Vatandaşın..
  19. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
  20. O ülkeden büyük skandal! ABD'nin..
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti