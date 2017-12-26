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Duterte ölümle tehdit etmişti... İstifa etti!

Rodrigo Duterte'nin oğlu Paolo Duterte, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının ardından belediye başkan yardımcılığından istifa etti.

26 Aralık 2017 Salı 12:47
Duterte ölümle tehdit etmişti... İstifa etti!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte’nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.

"PhilStar"da yer alan habere göre Paolo Duterte istifasını, ‘‘Maalesef başarısız olan ilk evliliğimle bağlantılı olarak hayatımda talihsiz olaylar yaşıyorum. Gümrük Barosunda yapılan kaçakçılığa adımın karıştırılması ve kızımla herkesin bildiği tartışmamı kullanarak itibarımı zedelemek için iftira atıyorlar.’’ ifadeleriyle duyurdu.

Paolo Duterte’nin 17 yaşındaki kızı Isabelle Duterte, kısa süre önce sosyal medya hesabından kavga ettiklerini ve babasının kendisini dövdüğünü ileri sürmüştü.

Mindanao Adası’nın en büyük şehri ve Duterte ailesinin kalesi olarak bilinen Davao'nun belediye başkanlığını da Devlet Başkan Duterte’nin kızı Inday Sara Duterte yapıyor.

Duterte’nin, Davao belediye başkanlığı döneminde başlattığı uyuşturucuyla mücadele daha sonra devlet başkanı seçilmesiyle ülke geneline yayılmış, insan hakları örgütlerinin yargısız infaz yapıldığı eleştirilerine neden olan operasyonlarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Duterte, oğlunun uyuşturucu kaçaklığına karıştığının kanıtlanması durumunda onu öldüreceğini açıklamıştı. Çin kökenli bir uyuşturucu çetesi ile iş birliği yapmakla suçlanan Paolo Duterte, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Habertürk

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:47
  1. Filipinler
  2. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  3. Paolo Duterte
  4. Isabelle Duterte
  5. Davao
  • ....5 sa önce
    Adam aldığı karardan vazgeçmiyor. Uyuşturucu ile mücadele ile belki fazla keskin politika izledi ama aynı politikayı oğluna da uygulayacağını söylemesi davasına baş koyduğunu gösterir. Ki uyuşturucu da ancak bu şekilde bitirilebilecek bir illet. Bence Filipinler çok doğru hareket ediyor. O insan hakları savunucuları denilenlerler bizim "büyükada aktivisteleri" ve türevleri oluyor genelde. Neyi savunuyorlarsa arkasından bir şey çıkıyor daima.

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