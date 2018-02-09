Duterte: Eğer diktatör gibi davranmazsam...

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, ülkesinin Visayas Adası'nda yaptığı konuşmada, SunStar Manila'nın aktardığına göre, "Eğer diktatör diyorsanız, evet, gerçekten de bir diktatörüm. Eğer bir diktatör gibi davranmazsam, bu ülkede hiçbir şey ilerlemez." dedi.

Konuşmasında Komünist isyancılardan bahsederken hiddetlenen Duterte, kendi yönetim tarzının, ülkenin kalkınmasını sürdürülebilir kılmak adına gerekli olduğu konusunda ısrarını sürdürürken, "Böyle davranmak zorundayım. Hem zaten beni başkan olarak siz seçtiniz. Benim bütün hayallerim sizin içinken, beni neden takip etmiyorsunuz ki?" dedi.

Bütün bu açıklamalar bir yana, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte daha önce yaptığı bir konuşmasında, "Eğer fazladan koltuktakalırsam ve bir diktatöre dönüşmek istersem, beni vurun. Şaka yapmıyorum." demişti