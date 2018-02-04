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Düşürülen Rus uçağı ile ilgili ABD’den ilginç açıklama

Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.

04 Şubat 2018 Pazar 01:48
Düşürülen Rus uçağı ile ilgili ABD’den ilginç açıklama

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.

"MANPAD İDDİASINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak, “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

AYNI TEKERLEME: BİZ DEAŞ'A ODAKLANIYORUZ

Pentagon'un, düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamasında "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklanıyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen 4 bin TIR silahla ilgili değerlendirmelerinde de "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklandık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını değerlendirirken de "DEAŞ'la mücadeleye odaklanın" ifadesini sık sık kullanıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 01:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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