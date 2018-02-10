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Abdullah Ağar'dan düşürülen helikoptere ilişkin açıklama

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de düşürülen Atak helikopteriyle ilgili açıklamasında, “Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok.” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 17:19
Abdullah Ağar'dan düşürülen helikoptere ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin nasıl düştüğünün yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacağı açıklandı. 

GÜDÜMLÜ FÜZEYLE Mİ VURULDU?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir televizyon kanalında helikopterin güdümlü bir füzeyle vurulmadığını açıkladı.

Ağar, " Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok. Helikopterimizin düştüğü veya kırıma uğradığı yerde bir patlama meydana geliyor. Bunu da bir mühimmat patlaması olarak değerlendiriyoruz. 

"MÜHİMMAT PATLAYINCA ŞEHİT OLDULAR"

Güdümlü bir füzeyle düşürülmediği çok net olarak görülüyor. Ama bir doçka olma ihtimali var. Uçaksavar da olabilir. Böyle bir şekilde irtifa kaybetmesine sebebiyet veren bir etkiyle karşı karşıya kalmış olasılığı oldukça güçlü. Ama bir diğer tarafıyla da teknik bir arıza olup o arızaya bağlı bir irtifa kaybı ve kırım yaşanmış olabilir. Ama sonuçta gerçekleşen bir patlama var. Muhtemelen vermiş olduğumuz şehitler o patlamaya bağlı..." 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 17:19
  1. Abdullah Ağar
  2. Afrin
  3. TSK
  4. güdümlü füze

YORUM YAZ

  • SeyitSeyit15 dk önce
    Karizmayı çizdirdik (ölen pilotlara allahdan rahmet) ama gerçekdende TR açısından kötütü bi gelişme,milli bir teyyariz var süper kobra yanında halt yesin diyorduk,hatta Pakistana satacaktık şimdi böyle bir olay 'Devrim Arabası' muhabbetine dönüşmez inşallah ???...!!!
  • YavuzYavuz28 dk önce
    Amerikanın suçu yok diyorsun yani!
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