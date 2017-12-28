'Düşünmek bile istemiyorum' dedi ve o tutanağı paylaştı

15 Temmuz darbe girişiminde sivillerin eylemlerine ilişkin yargı muafiyeti getirilmesi tartışması sürüyor. Gazeteci, yazar Abdulkadir Selvi düzenlemeden yana olan isimlerden. Selvi, 14 Kasım 2017 tarihinde Genelkurmay Çatı davasında FETÖ sanıklarının şehit ailelerini, gazileri ve Erdoğan'ın avukatlarını, tehdit ettiği duruşmanın tutanağını köşesine taşıdı.

"10 YIL GEÇSE DE BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

FETÖ’cü darbe sanığı Mutlu Burak Uyar'ın Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını “Biz size göstereceğiz, on yıl da geçse bunun hesabını soracağız, hesap vereceksiniz” diye tehdit ettiğini belirten Selvi, tutanakta darbe sanıklarından Bilal Akyüz'ün “O... çocukları, ananızı, avradınızı sinkaf edeceğim, hepinizi geberteceğim, köpekler” dediğini hatırlattı.

Tehdit eden bu iki FETÖ sanığının portresini köşesinde ayrıntılı bir şekilde paylaşan yazar, sözü sivillere yargı muafiyeti tartışmasına getirerdi ve şu ifadeleri kullandı:

BU FETÖ'CÜLER YA BİR DE BAŞARILI OLSAYDI

"Bu FETÖ’cüler darbeyi başaramadıkları, darbe sanığı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandıkları, arkalarında 250 şehit ve 2 bin 193 gazi olduğu halde, bırakın şehit ailelerini, gazileri, Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını dahi tehdit edebiliyorlar.

Maksadım ajitasyon yapmak değil. 696 sayılı KHK’daki “devamı” ibaresindeki muğlaklığın giderilmesini isteyenlerdenim. Ama sivillere yargı muafiyeti getirilmesine inananlardanım. Darbecilerin hukuku olduğu kadar darbeyi önleyenlerin de hukuku dikkate alınmalı. Çünkü bu işin bir de öteki yüzü var. Bu FETÖ’cüler, ya bir de başarılı olsaydı? Düşünmek bile istemiyorum."