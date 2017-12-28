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'Düşünmek bile istemiyorum' dedi ve o tutanağı paylaştı

Gazeteci, yazar Abdulkadir Selvi, FETÖ sanıklarının şehit ailelerini, gazileri ve Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiği duruşmanın tutanağını köşesine taşıdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
'Düşünmek bile istemiyorum' dedi ve o tutanağı paylaştı

15 Temmuz darbe girişiminde sivillerin eylemlerine ilişkin yargı muafiyeti getirilmesi tartışması sürüyor. Gazeteci, yazar Abdulkadir Selvi düzenlemeden yana olan isimlerden. Selvi, 14 Kasım 2017 tarihinde Genelkurmay Çatı davasında FETÖ sanıklarının şehit ailelerini, gazileri ve Erdoğan'ın avukatlarını, tehdit ettiği duruşmanın tutanağını köşesine taşıdı.

"10 YIL GEÇSE DE BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

FETÖ’cü darbe sanığı Mutlu Burak Uyar'ın Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını “Biz size göstereceğiz, on yıl da geçse bunun hesabını soracağız, hesap vereceksiniz” diye tehdit ettiğini belirten Selvi, tutanakta darbe sanıklarından Bilal Akyüz'ün “O... çocukları, ananızı, avradınızı sinkaf edeceğim, hepinizi geberteceğim, köpekler” dediğini hatırlattı.

Tehdit eden bu iki FETÖ sanığının portresini köşesinde ayrıntılı bir şekilde paylaşan yazar, sözü sivillere yargı muafiyeti tartışmasına getirerdi ve şu ifadeleri kullandı:

BU FETÖ'CÜLER YA BİR DE BAŞARILI OLSAYDI

"Bu FETÖ’cüler darbeyi başaramadıkları, darbe sanığı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandıkları, arkalarında 250 şehit ve 2 bin 193 gazi olduğu halde, bırakın şehit ailelerini, gazileri, Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını dahi tehdit edebiliyorlar.

Maksadım ajitasyon yapmak değil. 696 sayılı KHK’daki “devamı” ibaresindeki muğlaklığın giderilmesini isteyenlerdenim. Ama sivillere yargı muafiyeti getirilmesine inananlardanım. Darbecilerin hukuku olduğu kadar darbeyi önleyenlerin de hukuku dikkate alınmalı. Çünkü bu işin bir de öteki yüzü var. Bu FETÖ’cüler, ya bir de başarılı olsaydı? Düşünmek bile istemiyorum."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Bekir gökçeBekir gökçe50 dk önce
    Bir numaralı sanıklar 250 kişiyi şehit 2000 kişiyi yaralayanlarfeto teror ötgütünü kuran veyonetenler idam edilmedikçe yarın iktidar değişir muabbette alsalar bir kılıfını bulur hepsi salıverilir ergenekonda oyle olmadımı ergenekoncular sutten çıkmış akkaşık oldularak parti idamı getirirsek acaba ilerid bize uygulanırmı diye dşunyolave yanılyolariktidar onların eline geçerse onlara kanun gerkmez biz kanunuz der çıkarlar denge olsun diye bi mhpeden bi akpartiden sallandırırlarelinde türk bayrağı olan insanlara uçakla tankla helikopterle meclisi emniyet mmudurluğunu özel harekatı bile vuran hainler i hangi kanun bağlar allah o hainlere fırsat vermesin
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