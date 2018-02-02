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Düşünce ve hayal dünyaları gelişti

Yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenciler Ümraniye Belediyesinin organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatrolara büyük ilgi gösterdi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:33
Düşünce ve hayal dünyaları gelişti

Ümraniye Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla hazırladığı "Yarıyıl Tatili Etkinlikleri”nde bu yıl binlerce öğrenciyi ağırladı.

Animasyon filmleri ve çocuk tiyatrolarının yer aldığı, kültür merkezlerindeki etkinliklere her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle beraber binlerce öğrenci, okul sıralarının yorgunluğunu Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatro gösterilerinde attı.

Yarıyıl tatilini, değerlendirmek isteyen çocuklar, Cemil Meriç Eğitim ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet kif Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kültür Merkezlerindeki etkinliklere katılarak bilgi, düşünce ve hayal dünyasını geliştirirken, büyükler de çocukların eğlencelerine ortak oldu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:33
  1. Ümraniye
  2. yarıyıl tatili
  3. öğrenci
  4. Animasyon filmleri
  5. tiyatro
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