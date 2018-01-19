Düşmanı kör edecek! KORAL Suriye sınırında

KORAL, ET ve ED olarak iki temel unsurdan oluşuyor. Türk uçaklarının uçtuğu bölgede Koral'ın menzili içerisinde tehdit oluşturabilecek bir hava savunma sistemi varsa bu HSS'nin radar sistemlerini kör Edip Türk uçaklarını hedef almalarını engelliyor.



Aynı zamanda düşman bölgeden Türkiye'ye doğru gerçekleştirilecek bir Elektronik Harbe karşı savunma görevi de icra edebiliyor.



KORAL, her biri 8X8 askeri taktik araç üzerine entegre edilmiş bir adet Radar Elektronik Destek Sistemi ve dört adet Radar Elektro­nik Taarruz Sisteminden oluşur.



KORAL sistemi görevi operatörlerin de içinde yerleşik bulunduğu, NATO stanadarlarına uygun ve nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) tehditlere karşı korumalı Operasyon Kontrol Ünitesinden yönetilir.



KORAL Sistemi opsiyonel olarak Görev Planlama ve Görev Analiz Yazılımı ile sunulmaktadır. Görev Planlama Yazılımı ile görev ön­cesinde görev bölgesine özel hazırlıklar ve analizler yapılabilmek­tedir. Görev Analiz yazılımı ile görev esnasında kaydedilen radar sinyallerinin detaylı parametre analizlerinin yapılması ve sistem kütüphanelerin güncellenmesi yeteneği sunulmaktadır

KORAL Radar ED Sistemi Genel Özellikleri

Modüler sistem tasarımı

Geniş anlık bant genişliği ve yüksek duyarlılık seviyesi sağlayan çoklu almaç mimarisi

Yüksek tespit olasılığı sağlayan geniş frekans ve yön kapsaması

Yüksek parametre ölçüm doğruluğu (RF, PRI, PW)

Otomatik ve operatör kontrollü tehdit kimliklendirme

Yüksek sistem tepki hızı

Yoğun, yüksek PRF ve CW yayın ortamında çalışma yeteneği

Yüksek doğrulukla hedef yönü bulma

Çoklu sistemin ortak çalışması ile yüksek doğrulukta hedef konumu bulma



KORAL Radar ET Sistemi Genel Özellikleri

Modüler Sistem Tasarımı

Tümleşik almaç, teknik üreteç ve sayısal RF hafıza birimi yapısı

Aktif elektronik huzme tarama sağlayan fazlı dizi anten yapısı ve çoklu katı hal güç yükselteçleri

Yüksek çıkış gücü

Geniş frekans ve yön kapsaması

Yüksek parametre ölçüm doğruluğu

Otomatik ve operatör kontrollü tehdit karıştırma

Çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneği

Yüksek sistem tepki hızı