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Düşmanı kör edecek! KORAL Suriye sınırında

Milli Elektronik harp sistemi KORAL, ilk defa Suriye sınırında görüntülendi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:27
Düşmanı kör edecek! KORAL Suriye sınırında

KORAL, ET ve ED olarak iki temel unsurdan oluşuyor. Türk uçaklarının uçtuğu bölgede Koral'ın menzili içerisinde tehdit oluşturabilecek bir hava savunma sistemi varsa bu HSS'nin radar sistemlerini kör Edip Türk uçaklarını hedef almalarını engelliyor.

Aynı zamanda düşman bölgeden Türkiye'ye doğru gerçekleştirilecek bir Elektronik Harbe karşı savunma görevi de icra edebiliyor.


KORAL, her biri 8X8 askeri taktik araç üzerine entegre edilmiş bir adet Radar Elektronik Destek Sistemi ve dört adet Radar Elektro­nik Taarruz Sisteminden oluşur.

KORAL sistemi görevi operatörlerin de içinde yerleşik bulunduğu, NATO stanadarlarına uygun ve nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) tehditlere karşı korumalı Operasyon Kontrol Ünitesinden yönetilir.

KORAL Sistemi opsiyonel olarak Görev Planlama ve Görev Analiz Yazılımı ile sunulmaktadır. Görev Planlama Yazılımı ile görev ön­cesinde görev bölgesine özel hazırlıklar ve analizler yapılabilmek­tedir. Görev Analiz yazılımı ile görev esnasında kaydedilen radar sinyallerinin detaylı parametre analizlerinin yapılması ve sistem kütüphanelerin güncellenmesi yeteneği sunulmaktadır

KORAL Radar ED Sistemi Genel Özellikleri
Modüler sistem tasarımı
Geniş anlık bant genişliği ve yüksek duyarlılık seviyesi sağlayan çoklu almaç mimarisi
Yüksek tespit olasılığı sağlayan geniş frekans ve yön kapsaması
Yüksek parametre ölçüm doğruluğu (RF, PRI, PW)
Otomatik ve operatör kontrollü tehdit kimliklendirme
Yüksek sistem tepki hızı
Yoğun, yüksek PRF ve CW yayın ortamında çalışma yeteneği
Yüksek doğrulukla hedef yönü bulma
Çoklu sistemin ortak çalışması ile yüksek doğrulukta hedef konumu bulma

KORAL Radar ET Sistemi Genel Özellikleri
Modüler Sistem Tasarımı
Tümleşik almaç, teknik üreteç ve sayısal RF hafıza birimi yapısı
Aktif elektronik huzme tarama sağlayan fazlı dizi anten yapısı ve çoklu katı hal güç yükselteçleri
Yüksek çıkış gücü
Geniş frekans ve yön kapsaması
Yüksek parametre ölçüm doğruluğu
Otomatik ve operatör kontrollü tehdit karıştırma
Çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneği
Yüksek sistem tepki hızı

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:27
  1. KORAL
  2. suriye sınır
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