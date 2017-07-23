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‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…

ABD Başkanı Donald Trump 12.9 milyar dolarlık en yeni savaş gemisini büyük bir gövde gösterisiyle dünyaya haykırdı. Trump, ABD'nin en yeni en büyük ve son teknoloji ürünleriyle donatılmış USS Gerald R. Ford savaş gemisinin düzenlene törenle açılışını yaptı. Geminin tanıtımını yapan Donald Trump 'düşmanlar korkuyla el sıkışsın' dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:28
‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…

Tarihin en yeni ve en büyük savaş gemisi olarak atnıtılan USS Gerald R. Ford Başkan Donald Trump'ın yaptığı açlışla dünyaya gösterildi.

Trump 12.9 milyar dolarlık yeni savaş gemisiyle dünyaya 100 bin tonluk bir mesaj gönderdi. Yaptığı konuşmada Donald Trump 'sularda onunla karşılaşan düşman korkuyla el sıkışşın' dedi.

USS Gerald R. Ford son teknoloji ile donatılmış durumda. Öyle ki 20 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan çalışabilecek bir kapasiteye sahip.

Gemi ABD'nn 38'inci başkanı Geraşs Rudolph Ford'dan adını alıyor.  100 bin ton ağırlığındaki 4 bin 600 mürettabatın içinde barınabileceği şekilde tasarlandı. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:28
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