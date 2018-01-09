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Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!

Son günlerde ilişkileri geliştirmek üzere olağanüstü adımlar atan Kuzey Kore ile Güney Kore'den yeni bir gelişme haberi geldi.

09 Ocak 2018 Salı 15:39
Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!

Kuzey Kore ve 'düşman kardeşi' Güney Kore'nin 2 yıl aradan sonra bugün ilk kez resmi olarak sivil düzeyde diyalog kurmasının ardından ortak açıklama yapıldı.
Ortak açıklamda iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Açıklamada "Taraflar mevcut askeri gerginliği azaltmakta ve bu soruna yönelik olarak askeri düzeyde görüşme yapılamasında mutabık kaldı" dendi.

Güney Koreli yetkililer bugün iki ülke arasında 2 yıldır kapalı olan kırmızı hattın da yarın itibarıyla çalışmaya başlayacağını ifade etmişti.

Kuzey Kore ayrıca Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na sporcularının yanı sıra Olimpiyat yetkililerinin ve taraftarların gönderilmesini kabul etmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:39
  1. Kuzey Kore
  2. düşman kardeşi
  3. Güney Kore
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