Dusko Tosic: Şampiyon olacağız!

İşte Tosic’in sözleri;

''Yeni kupalar yakında''



“Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluk neden olmasın. Takımımız oldukça güçlü, ligin en iyi taraftarı ve teknik adamına sahibiz. Bundan dolayı üst üste üçüncü kupayı kazanmamız bence zor değil, olası. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde nasıl iyi oynanır herkese gösterdik. Bazı maçlarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama şuna gerçekten inanıyorum ki yeni sezonda daha iyi futbolla daha iyi sonuçlar alacağız. Beşiktaş’la olan hedeflerim arasında yeni kupalar kazanmak var. Ve tabii ki Avrupa’da da önemli başarılar elde edip bize inanan taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bekleyin ve görün!”



''Hocamız bana güveniyor''



“Kariyerimdeki en iyi dönemimi şu anda Beşiktaş’ta geçiriyorum. Benim için inanılmaz bir deneyim oluyor. Takımım ve arkadaşlarım harika. Her maç mükemmel bir atmosferde sahaya çıkıyorum. Başımızda da çok başarılı bir teknik adam var. Hocamız, bana güveniyor ve bana bunu hissettiriyor. Ben de onu ve takımımızı yüz üstü bırakmamak için çabalıyorum.”



''Güneş’e minnettarım''



“Şenol Güneş, bana çok güveniyor. Bana takımda farklı bir seçenek sundu. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak onu mutlu ettim. Beşiktaş’a küçük bir kulüpten gelmiştim ama o bana inandı. 2 şampiyonluk kazandığımıza göre onun bana güvenmekte ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Ona çok minnettarım.”



''Stoper bölgesi favorim''



“Hem sol bek hem de stoperde oynayabiliyorum. Kararı hocamız veriyor. Ben sadece bana verilen görevi yerine getiriyorum. Ancak bu 2 bölge arasında seçim şansım olsa ben tabii ki stoperi seçerim. Marcelo’yla birlikte forma giymek çok keyifli. Stoper hattında birbirimize çok yardımcı oluyoruz.”



''Lyon maçını silmek isterdim''



“Geçen sezona ait hafızamdan silmek istediğim an, Lyon karşılaşmasında penaltıyı kaçırdığım andı... Lyon karşısında çok iyi futbol oynamıştık. Penaltılarda kaybetmeyi hak etmemiştik.”

''Böyle taraftar dünyada yok''



“Beşiktaş taraftarının dünyada eşi benzeri yok. Daha önce; Almanya, İspanya ve Fransa’da forma giydim. Böyle harika bir taraftar grubunu dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Gerçek taraftarı burada gördüm. Gerçekten çoğu zaman nefes kesici olabiliyorlar. Beni çok iyi destekleyip motive ediyorlar. Onlar için sahaya çıktığımda her şeyimi verebilirim. Beşiktaş’la 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadık. Bu, takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımızın önemli bir kanıtı.”



''Boğazda kutlamayı unutamam''



“Bir futbolcunun kariyerindeki en önemli an, şampiyon olup kupayı kaldırdığı andır... Bunu birçok kez yaptığım için mutluyum. Ama benim için en unutulmaz olan 2 kutlama var... İkisi de Beşiktaş’ta yaşadığım kutlamalar... İstanbul boğazından başlayıp Vodafone Park’a uzanan tarihi kutlamalar, her zaman kalbimde olacak. Hiçbir zaman unutmayacağım.”



''Ronaldo’dan hiç etkilenmedim''



“Ne Messi’yi ne de Ronaldo’yu takımımdaki kimseye değişmem. Takımımı çok seviyorum. Ayrıca Ronaldo’ya karşı birçok kez forma giydim. Sahada adeta yok gibiydi! Ondan hiç etkilenmedim. Birçok futbolcunun aksine benim idolüm ya da favori olarak gördüğüm futbolcu yok. Ben, birilerini idol olarak görmeye değil birilerine idol olmaya çalışıyorum.”



''Beni zorlayan forvet olmadı''



“Bu sezon en çok zorlandığım maç, Benfica karşılaşmasıydı. İlk yarıda 3-0 geriye düşmüştük. Ama Vodafone Park’taki taraftarlarımız bize güvenip, desteklemeye devam edince ikinci yarıda karşılaşmanın gidişatını değiştirdik. Gerçekten unutulmayacak bir maç oldu. Bu sezon karşısında zorlandığım bir rakip forvet olmadı. Çünkü hepsini cebime atmayı başardım (gülüyor).”



''Yeni transferlerden korkmuyorum''



“Beşiktaş’la 2020 yılına kadar kontratım var. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş forması giymek istiyorum. Şenol hocamızın bütün beklentilerini karşılamak ve taraftarımızı gururlandırmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Takıma yeni katılacak isimlerden bir korkum yok. Çünkü güçlü ve deneyimli bir futbolcuyum. Burada kendimi kanıtladığımı düşünüyorum.”



''Savunmaya da alışığım''



“Adriano ve Caner transferleri sonrasında sol bek bölgesinde rekabet arttı. Sonra Şenol hoca, beni stoper hattında görevlendirmeye başladı. Zaten alışık olduğum bir bölgeydi. Elimden geldiğince bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum.”



''Gerçek gücüm Jelena''



“Ailem Türkiye’de yaşamayı çok seviyor. İstanbul’u ikinci evleri olarak hissediyorlar. Onların desteği benim için çok önemli. Benim zor zamanlarımda bana güvendiler. Özellikle de eşimin bana olan desteği oldukça fazla. Jelena, benim gerçek gücüm ve beni ileriye çeken kişi o.”