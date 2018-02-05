Dusko Tosic kendi etti kendi buldu!
Beşiktaş'ta eksikliği hissedilen Tosic'in tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı ortaya çıktı.05 Şubat 2018 Pazartesi 10:13
Sakatlığı hakkında net bir açıklama yapılmayan yıldız futbolcunun, arka adalesindeki ağrılarını önemsemeyip takımdan da ayrı kalmamak için idmanları kaçırmadığı sonrasında yırtığın oluştuğu belirtildi.
Tedavi sonrası iyileşen tecrübeli stoperin düz koşulara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Tosic'in Karabük olmasa da Atiker Konya ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır olacağı belirtildi.
YORUM YAZ