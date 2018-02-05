Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne yaptı!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, 'kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi.'

Bakanlık'ın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi.