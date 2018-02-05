Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne yaptı!
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçılar tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı.05 Şubat 2018 Pazartesi 14:46
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, 'kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi.'
Bakanlık'ın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi.
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