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Düşen uçaktaki Kızıl Ordu Korosu İstiklal Marşı'nı böyle okumuştu

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinde düşen Rus uçağında bulunan Kızıl Ordu Korosu'nun, 2015 yılında bir konserde okuduğu İstiklal Marşı performansının görüntüleri uçak kazasının ardından böyle hatırlandı.

Eklenme: 28 Aralık 2016, 02:27
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EtiketlerKızıl Ordu KorosuKızıl Ordu Korosu İstiklal MarşıDüşen Rus uçağı
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