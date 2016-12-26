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Düşen uçakta terör belirtisi yok

Rus istihbarat servisi FSB, düşen uçakla ilgili terör saldırısı belirtisinin olmadığını açıkladı.

Düşen uçakta terör belirtisi yok
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:48
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Karadeniz'e düşen Rus askeri uçağına ait enkaz parçalarının bulunduğu bildirildi. Öte yandan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan sonra istihbarat servisi FSB de olayın terör saldırısı olduğuna dair işaret bulunmadığını açıkladı.

27 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

AFP'nin haberine göre, Soçi'deki arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Acil Durum Bakanlığı'ndan Rimma Çernova, düşen uçağa ait parçaların "bir mil açıkta, 27 metre derinlikte" bulunduğunu söyledi.


Rus ajanslarını kaynak gösteren AFP, daha önce dalgıçların, Karadeniz'e düşen uçağın gövdesini bulduğunu bildirmişti. Ancak AFP daha sonra bu bilgiyi düzeltti.

Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesini de taşıyan Tu-154 modeli yolcu uçağı dün Soçi'den kalkışından kısa süre sonra Karadeniz'e düşmüştü. Sekizi mürettebat, 92 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmamıştı.


'TERÖR SALDIRISI' İDDİALARINA YANIT

Rusya'yı sarsan olayın ardından, Rus istihbarat servisi FSB, "olası bir terör saldırısı ya da sabotaj olduğuna işaret eden herhangi bir işaret ya da delil bulunmadı" açıklamasını yaptı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da olayın ana sebepleri arasında terör saldırısının değerlendirilmediğini belirtti. Sokolov, olası bir teknik arıza ya da pilot hatası üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.

Bazı uzmanlar, uçak düşmeden önce pilotların herhangi bir sorun bildiriminde bulunmaması ve enkazın geniş bir bölgeye yayılmış olmasının, terör saldırısı şüphesi uyandırdığını savunmuştu.


YENİ DOĞAN ÇOCUĞU SAYESİNDE KURTULDU

Koronun başvokalisti Vadim Ananiyev'in ise eşi doğum yaptığı için ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Russia Today'e konuşan Rus piyanist Denis Matsuyev, Ananiyev'in de çocuğunun doğması nedeniyle son anda uçağa binmekten vazgeçtiğini ve ölmekten kurtulduğunu belirtti.

Matsuyev, "Aleksandrov korosu tüm dünyada kültürümüzü yansıtan eşsiz bir topluluktu. Verdikleri konserler her zaman büyüleyiciydi. Trajediyi yorumlamak çok zor, içimizi acıtıyor. Korodakilerin çoğunu bizzat tanırdım. Aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

 
EtiketlerFSBrus istihbaratıdüşen rus uçağı
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