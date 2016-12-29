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Düşen uçakta son dakika… Rusya duyurdu: Yolcuların üstünde

Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e çakılan Rus askeri uçağının enkazında veya cesetlerde herhangi bir yangın ya da patlama işaretinin bulunmadığını açıkladı. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili yedi ayrı senaryo üzerinde duruluyor.

Düşen uçakta son dakika… Rusya duyurdu: Yolcuların üstünde
Eklenme: 29 Aralık 2016, 12:45
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Rusya, Soçi kentinden havalandıktan dakikalar sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 askeri uçağında yangın ya da patlama işareti olmadığını duyurdu. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 30 günden önce uçağın düşüş nedeninin bulunmasını umuyor. Rus yetkililer, cesetler ve enkaz parçalarındaki incelemelerin ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

TASS ajansı, kazayı soruşturan uzmanların yedi ayrı senaryo üzerinde durduğunu bildiriyor. Ajansa açıklama yapan yetkililer, başlangıçtaki 15'ten fazla senaryonun yarıya indirildiğini aktarıyor. Rus basını, dün yayınlanan kokpit konuşma kayıtlarından yola çıkarak uçağın kanat sorunu nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

Arama çalışmalarında ise, uçağın üçüncü karakutusuna ait olduğu sanılan bir film bulundu. Rus basını, tuzlu su ve mekanik gerilime maruz kalan filmin tahrik olduğunu belirtiyor. Ancak medyaya konuşan güvenlik kaynakları, orduya teslim edilen filmden bilgi alınabileceğini ve bugün deşifreleme işleminin başlayacağını söylüyor.

Ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da yer aldığı uçaktaki 92 kişiden kurtulan olmamıştı. Yerel basın, şimdiye kadar 19 kişinin cesedine ulaşıldığını bildiriyor. Sudan çıkarılan cesetlerin kimlik tespit işlemleri başkent Moskova'da yapılıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, şimdiye kadar Karadeniz'in derinliklerinden binlerce parçanın su yüzüne çıkarıldığı bilgisini veriyor. Bir noktaya toplanan parçalar, uzmanlar tarafından incelenecek.

Uçağın karakutuları ve gövde parçalarına hafta içinde ulaşılmıştı. Tüm uçuş bilgilerinin yer aldığı karakutulardaki kayıtlar, kısa sürede açıklanabilir.

 
EtiketlerRusyauçakkazaTupolev Tu-154karakutuKaradenizSuriyeLazkiyeSoçiHmeymimKızıl Ordu Korosuson dakikason dakika haberlerihaberlerOrdubugünMoskova
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mardinli

Türkiyediki hukuk tam manasiyla hukuk değil çünkü bir bu hiyaneti bir fakir yapsaydı müebbet verilecekti demekki bu hayinin dayısı vardır bunun cezasi müebbet olması gerekir ki adalet yerini bulsun adalet yerine bulmadı zaten Türkiyede iki kurum bir türlü duzenlemedi bir millî eğitim iki adalet iki bakanlıkta hale aynıdır

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