Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

Türkiye’de üç farklı tarihte CASA tipi 3 askeri uçağın düşmesi sonucu toplam 40 askeri personel şehit oldu.

2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Bugün yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’ı çıktı. Ocak 2001’de yaşanan kazada CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu. İkinci olay ise bu kazadan 4 ay sonra gerçekleşmişti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düşmüştü.

Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Bu olayın ardından CASA tipi uçaklar, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Bugün ise Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla havalanan ve içinde iki pilot ve bir teknisyenin olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölünün kuzeyinde düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Böylece 3 CASA tipi uçağın düşmesi sonucu verilen şehit sayısı 40’a çıktı.

2012 yılında Türkiye’nin “Müşterek Nakliye Uçağı - A400 M” projesinde de ortağı olduğu İspanyol EADS CASA, taahhütlerini yerine getirmediği için Türkiye’nin yasaklı listesine girmişti.

CASA'DA HİDROLİK VE KUMANDA ARIZASI İDDİALARI

Peş peşe meydana gelen kazalar sonrası uçakta hidrolik ve kumanda arızası olabileceği değerlendirilmesi üzerine uçaklar bir dönem bakıma alınmıştı.

ISPARTA'DA YİNE CASA TİPİ UÇAK

Bugün Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri uçak düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu.

TSK BÜNYESİNDEKİ BAZI UÇAKLAR 2014 YILINDA MODERNİZE EDİLMİŞTİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen 'MELTEM-II Projesi' kapsamında modernize edilen CASA tipi deniz karakol uçakları, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle 2014 yılında Deniz Kuvvetleri bünyesine katılmıştı.

CASA CN235 -100 M tipi uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin tesislerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından modernize edilerek son teknolojik cihazlarla donatılıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.

Proje kapsamında modernize edilen deniz karakol uçakları üst olarak Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nın emrine verilmişti.

Maliyeti 380 milyon dolar olan projede yüzde 35’inden fazlası yerli katkıyla yapılmış HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN VE MILSOFT gibi yerli firmalardan yararlanılmıştı.

CASA CN-235’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

İspanyol-Endonezya üretimi olan CASA CN-235 tipi uçaklara dünyada en fazla sahip olan ülkelerden biri Türkiye. TSK envanterine 1992 yılında giren CN-235'ten ordunun envanterinde 50 tane bulunuyor.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi uçak düştü. İlk gelen son dakika bilgilerine göre ikisi pilot biri teknisyen üç askerimiz şehit oldu.

Peki ya CASA’nın CN-235 modeli uçağının özellikleri neler?

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 50 adet CASA CN-235 tipi uçak bulunuyor. Türkiye bu özelliği ile dünyada en çok CASA CN-235’e sahip ülke. 1992 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine katılan uçağın üretimine 11 Kasım 1983 tarihinde başlandı. Fransa’nın 37, İspanya’nın ise 20 CN-235’i bulunuyor.