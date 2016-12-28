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Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de düşen Rus uçağının karakutusundan son konuşmalar tespit edildi.

Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
Eklenme: 28 Aralık 2016, 13:18
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Karadeniz’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı. Kokpit konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekti.

Turkrus.com’un haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, “Soçi’den getirilen Tu-154’e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor” dendi.

Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı. Buna göre uçak düşmeden önce kaydedilen son konuşmalar şöyle:

- Hız 300... (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)

- Eyvah, vay canına!

(Güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

- Yükseklikölçer!

- Bize... (Anlaşılmıyor)

(Anlaşılmıyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

(Kaydın sonu)

Life.Ru'da yayınlanan orijinal kayıt:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, че за х***ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

 
Etiketlerdüşen rus uçağırus uçağındaki konuşma
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Hepkahraman Türkmilleti

Suriyede savaş suçu işleyen Abd = Pyd = deaş =Rusya=Esed=Hizkafirullah=iran Allah gazabı bu Dünyada da bu dünyadaki ne ki ahirette sonsuz cehennem azabı ile cezanızı göreceksiniz tekrar Dünyaya gelmek isteyeceksiniz fakat onlar bir daha gönderilmezler gönderilmezler yine yer yüzünde fesat cıkartanlardan olurlar.

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Uyumsuz83

Ucak daha cok vurulmusa benziyor.ucak kanatlarindan vurulmus olma ihtimali gucluUcak kacirilsa pilot neden ucagin kanadina takilsin

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