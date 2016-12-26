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Düşen Rus uçağındaki 13 yolcunun cenazesine ulaşıldı

92 kişiyi taşıyan TU-154 tipi Rus uçağı, Soçi’den havalandıktan sonra Karadeniz'de düşmüştü. Kazaya ilişkin yürütülen aramada 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düşen Rus uçağındaki 13 yolcunun cenazesine ulaşıldı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 19:47
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Soçi'de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cenazesinin yanı sıra, düşen uçağa dair 150 enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi.

Uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 kişi ve gazeteciler vardı. Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri verecek Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçaktan kurtulan olmadı. Ülkede bir günlük yas ilan edildi.








 
EtiketlerKaradenizSuriyeOrdu
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