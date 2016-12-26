Düşen Rus uçağındaki 13 yolcunun cenazesine ulaşıldı

Soçi'de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cenazesinin yanı sıra, düşen uçağa dair 150 enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi.



Uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 kişi ve gazeteciler vardı. Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri verecek Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçaktan kurtulan olmadı. Ülkede bir günlük yas ilan edildi.

















