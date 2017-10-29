Düşen Rus helikopteri bulundu
25 Ekim'de Norveç yakınlarında düşen içerisinde 8 kişinin bulunduğu Rus helikopteri bulundu.29 Ekim 2017 Pazar 13:26
25 Ekim'de Norveç yakınlarında düşen içerisinde 8 kişinin bulunduğu Rus helikopteri, Kuzey Buz Denizi'nde Norveç'e bağlı takımada olan Svalbard yakınlarında denizin 650 feet altında bulundu. Helikopter enkazında 8 kişinin de cesedine ulaşıldı.
Perşembe günü Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Norveç yakınlarında, Kuzey Buz Denizi'nde 3’ü bilim adamı, toplam 8 Rus vatandaşını taşıyan bir helikopterin düştüğünü belirtmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 kişilik Rus mürettebatı taşıyan Mil Mi-8 model helikopterin, Svalbard takımadaların bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü belirtilmişti.