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Düşen helikopterden acı haber! 12 şehit

Tunceli'de düşen helikopterde 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 personelin şehit olduğu açıklandı.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:21

Tunceli'de ekipler 12 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü yere ulaştı. 2 askeri helikopter kaza alanına indi.Bölgeden gelen bilgilere göre helikopterin enkazı kara saplanmış şekilde bulundu.

12 ŞEHİT

Helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 askeri personel şehit oldu.

HAVA ŞARTLARI ENGELLİYOR

AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıklamış, Pülümür Belediye Başkanı da canlı yayında kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, yürümek zorunda olduklarını belirtmişti.

 
EtiketlerTuncelihelikopter kazası
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:21
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