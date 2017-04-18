Düşen helikopterden acı haber! 12 şehit

Tunceli'de ekipler 12 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü yere ulaştı. 2 askeri helikopter kaza alanına indi.Bölgeden gelen bilgilere göre helikopterin enkazı kara saplanmış şekilde bulundu.

12 ŞEHİT

Helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 askeri personel şehit oldu.

HAVA ŞARTLARI ENGELLİYOR

AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıklamış, Pülümür Belediye Başkanı da canlı yayında kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, yürümek zorunda olduklarını belirtmişti.