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Düşen helikopterdeki polis ve hakimlerin isimleri belli oldu

Tunceli'de düşen ve içinde 1 hakim,1 astsubay, 7 polis, ve 3 personel olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu helikopterdekilerin isimleri açıklandı.

Düşen helikopterdeki polis ve hakimlerin isimleri belli oldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:18

Tunceli'de havalandıktan 10 dakika sonra düşen helikopterde bulunan 12 kişinin isimleri açıklandı.

1 HAKİM, 1 ASTSUBAY, 7 POLİS VE 3 PERSONEL BULUNUYORDU

Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkıytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde, Hakim Onur Alan,  Polis memurları Ekrem  Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan,  Mesut Özdemir,  Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser  Pilot Abdullah Ortanca,  Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu öğrenildi.




 
Etiketlertuncelidüşen helikopter
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:18
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