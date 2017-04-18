Düşen helikopterdeki polis ve hakimlerin isimleri belli oldu Tunceli'de düşen ve içinde 1 hakim,1 astsubay, 7 polis, ve 3 personel olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu helikopterdekilerin isimleri açıklandı.

18 Nisan 2017, 16:18 Eklenme: Tunceli'de havalandıktan 10 dakika sonra düşen helikopterde bulunan 12 kişinin isimleri açıklandı. 1 HAKİM, 1 ASTSUBAY, 7 POLİS VE 3 PERSONEL BULUNUYORDU Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkıytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu öğrenildi.





Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:18