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Düşen ABD İHA'sı ile ilgili çarpıcı detay! Facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da bir tarlaya düşen ABD'ye ait İHA'nın mühimmatının patlamaması olası bir faciayı önledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:19
Düşen ABD İHA'sı ile ilgili çarpıcı detay! Facianın eşiğinden dönüldü

Dün gece geç saatlerde ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nden havalanan tank savar insansız hava aracı (İHA) henüz bilinmeyen bir nedenle Ceyhan ilçesindeki Çokçapınar Mahallesi'nde yerleşim alanının hemen yakınındaki bir soya tarlasına düştü. Kazada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İHA'nın düştüğü yer güvenlik şeridiyle kapatıldıktan sonra Türk ve ABD'li yetkililer incelemelerde bulundu. Jandarma da bölgeye ulaşılabilecek tüm yolları kapattı.

Askeri kaynakların ifadesine göre tank savar İHA'da bulunan mühimmatın patlamaması, 520 nüfuslu mahallede olası faciaların önüne geçti.

Sabah saatlerinde ABD'li kaza kırım ekibi enkaz üzerinde incelemelerde bulunarak yoğun güvenlik önlemi içerisinde mühimmatları güvenli bir araca yerleştirdi.

Enkazın ilerleyen saatlerde tamamen tarladan kaldırılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 13:19
  1. ABD
  2. İHA
  • KocasolakKocasolak17 dk önce
    Abd li yetkilinin sıkı gözetim altında inceleme yapmasına dahi müsaade etmeyin, sıkı gözetim altında sadece bakmasına izin verilsin. Abd olsa bizim bakmamıza dahi izin vermez.
  • SerdarSerdar18 dk önce
    Abdli yetkili niye inceliyor sömürge mi burasiTürk yetkililer gerekli bilgiyi verse güvenmez lermi bizlere al dron u incele teknolojisini Keşfet
  • ....19 dk önce
    Baş terörüs ile onun yavru terörüstü pydpkkdeaş rakkada sivilleri şehid ederken kullanılan iha bu ve ülkemden pydhaçlısyon kontluguna alan açmak için kalkıyor buna dur denmeli.
  • muratmurat43 dk önce
    elhamdulillah patlamadi ve insanlara birsey olmadi.ama sunu unutmayin bu ucaklar binlerce muslumani katl etti.ve bizim topraklarimizdan kalkti.
  • yavuz tanyavuz tan54 dk önce
    vay be ülkeye bak,sanki yolğecen hanı bak tank savar da varmış peki kimin tankını vuracaklarmışki,bide utanmadan gelip söküp gidiyorlar eee biz canık bizde güvenliği sağlıyoruz ya.haksızlık yapmayalım şimdi az işmi yani.
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