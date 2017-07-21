Dursunbey’e Toplu Taşıma Merkezi yapılıyor

Dursunbey’de günden güne artan toplu taşıma aracı ihtiyacı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile son model otobüslerle karşılanırken, bir yandan da bu araçlar ve otobüs bekleyen vatandaşlar için Toplu Taşıma merkezi ihtiyacı doğru. Bu ihtiyaç doğrultusunda girişimlerde bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a Dursunbey’e TTM kazandırılması için talepte bulundu. Bu talebi olumlu karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Kent Meydanı karşısı Ziraat odası arkasında bulunan Telekom’a ait alanın istimlâk edilmesi talimatını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Telekom’dan satın alınan bu alana TTM yapılması için proje çalışmaları da başladı. Büyükşehir Kent Estetiği dairesine bağlı mimar ve mühendisler Dursunbey’e gelerek Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte TTM yapılacak alanı inceledi. Bu alana görsel estetik açısından dikkat çekecek ahşap bir yapı yapılması kararı alan yetkililer, bu alanda dinlenme alanları, mescit, tuvaletler, bebek bakım odası yapılması kararını aldı. Araçların yolcu alıp indireceği peronların manevra açısından rahat olması için çalışma yapacaklarını belirten yetkililer, proje çalışmalarının ardından bu yerin ihalesini gerçekleştireceklerini ifade ettiler.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere ilçemiz merkezinde, İstasyon Bölgemizde ve son olarak ta Balıkesir-Dursunbey arasında toplu taşıma araçlarımız hizmet veriyor. Bu araçlar şu anda Ziraat odasının yan tarafında yolcu alıp indiriyorlar. Bu durumda hem trafikte hem de şehrimizin girişinde olumsuz görüntülere sebep oluyor. Biz Dursunbey Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur’dan Toplu Taşıma merkezi için talepte bulunduk. Başkanımızda sağ olsun bizleri kırmadı ve şu anda Belediyemiz tarafından yapılan Kentpark Konutlarımızın karşısındaki Telekom binası ve arkasında ki araziyi istimlâk ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de ekipler gelerek alanda incelemelerini yaptı. Önümüzdeki günlerde ahşap mimari ile bir yapı yapılacak ve araçların yolcu alıp indirebileceği ferah bir alan için çalışmalar başlayacak. İhale sürecinin ardından kısa sürede tamamlanacak olan Toplu Taşıma Merkezimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.