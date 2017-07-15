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Dursunbey Belediyesi 15 Temmuz’u kitap ve DVD Haline getirdi

Dursunbey Belediyesi Kültür hizmeti kapsamında 15 Temmuz Akşamı Türkiye ve Dursunbey’de yaşananları kitap haline getirdi. Belediye ayrıca Dursunbey’de o gece yaşananları DVD video olarak vatandaşlara hediye edecek.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:46
Dursunbey Belediyesi 15 Temmuz’u kitap ve DVD Haline getirdi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile hain kalkışma hareketinin başladığı 15 Temmuz ve sonrası hazırlanan dokümanlarla ölümsüzleştirildi. Dursunbey Belediyesi Basın ve Halkla ilişkiler birimi tarafından hazırlanan 108 sayfalık kitap ve 15 Temmuz’da Dursunbey’de yaşananları gösteren video DVD halinde vatandaşlara hediye edilecek.

Konu hakkında açılama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımız anında karşılık vermiş sokaklara akın etmişti. O gece Ülkemizde ve ilçemizde yaşananlar Belediyemiz tarafından hem kitap hem de DVD haline getirildi. Belediyemiz Basın birimi tarafından çekilen 15 Temmuz gecesi ve sonrasına ait görüntüler bu DVD’de toplandı. O akşamki halkımıza yaptığımız çağrılarımız, vatandaşlarımızın meydanlara akın etmesi yine bu video içerisinde. Ayrıca 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar fotoğraflar halinde hazırladığımız kitaba basıldı. Bu eserler tarihe bir not olarak düşecek ve vatandaşlarımız bu eserleri evlerinde nesiller boyu tutarak torunlarına ve geleceğe bir miras bırakacaklar. Ben o gece canını hiçe sayarak meydana gelen ve bizle birlikte gözünü kırpmadan Balıkesir’e hareket eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu eser onların eseri. Ayrıca o gece vatanları uğruna ölümü göze alan tüm şehitlerimizi bu vesile bir kez daha anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında dağıtılacak olan bu iki eser Dursunbey’de yaşananların yanı sıra o gece neler olduğunu da anlatan önemli bir doküman oldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:46
  1. Türkiye
  2. Balıkesir
  3. Dursunbey
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