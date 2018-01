Dursun Suna özgürlüğüne kavuşmalı

HABER MERKEZİ - FETÖ’nün tutuklu gazetecileri, terör destekçiliğinden tutuklanan Ahmet Şık ve MİT TIR’ları ihanetinin medya ayağı yöneticisi Can Dündar başta olmak birçok sözde gazetecinin serbest bırakılması için devamlı olarak açıklamalar yapan basın kuruluşlarının Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hapse atılması karşısındaki sessizlikleri tepki çekerken, medya mensuplarıyla ilgili önemli çalışmalar yürüten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş’tan Suna’ya destek açıklaması geldi.



KARAR ŞAŞIRTICI



Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Akit Gazetesi muhabiri Dursun Suna’nın vaktiyle yaptığı bir haber sebebiyle ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesinden hareketle hapse mahkum edilmesini ve aldığı cezanın Yargıtay tarafından da onanmış olmasını şaşırtıcı ve ilgililerin dikkatinden kaçmış bir gelişme olarak yorumluyoruz. Olayda, bir kaymakamın aralarında asker eşi de bulunan değişik hanımlarla çektirdiği aşırı samimi fotoğrafları yayınlamak “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmeye yönelik” bir suç olarak değerlendilmiştir. Oysa bunun suç kabul etmek yerine, bulunduğu kamu görevini kötüye kullandığı ve bundan sonra da kullanabileceği anlaşılan kişinin deşifre edilmesi sebebiyle belki de takdire layık bir gazetecilik olarak kabul edilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.



YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ



Suna hakkında verilen hapis cezasının kaldırılması gerektiğini belirten Kızıltaş, “Bir kaymakamın makamının mehabeti ile izah edilmeyecek bir biçimde, aralarında asker eşi de bulunan farklı hanımlarla aşırı yakın fotoğraflar çektirmesini, ‘özel hayatın gizliliği’ alanına dahil etme manasına gelen kararın en kısa zamanda düzeltilmesi ve Dursun Suna’nın mağduriyetine son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapanın dahi rahatsız olduğu anlaşılan böylesi davranışları özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirmenin, toplumsal ahlak açısından asla hoş görülemeyecek neticeler doğurabilme istidadını da unutmamak gerekmektedir. Konunun aciliyetle ele alınarak Dursun Suna’nın bir an evvel özgürlüğüne kavuşturulması için ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dursun Suna kararına tepkiler çığ gibi!

Pisliği yapana değil yazana hapis!

Yanlıştan dönülsün

Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’