Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dursun Suna özgürlüğüne kavuşmalı

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, muhabirimiz Dursun Suna’nın cezaevine konulmasına tepki gösterdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 05:33
Dursun Suna özgürlüğüne kavuşmalı

HABER MERKEZİFETÖ’nün tutuklu gazetecileri, terör destekçiliğinden tutuklanan Ahmet Şık ve MİT TIR’ları ihanetinin medya ayağı yöneticisi Can Dündar başta olmak birçok sözde gazetecinin serbest bırakılması için devamlı olarak açıklamalar yapan basın kuruluşlarının Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hapse atılması karşısındaki sessizlikleri tepki çekerken, medya mensuplarıyla ilgili önemli çalışmalar yürüten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş’tan Suna’ya destek açıklaması geldi.

KARAR ŞAŞIRTICI

Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Akit Gazetesi muhabiri Dursun Suna’nın vaktiyle yaptığı bir haber sebebiyle ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesinden hareketle hapse mahkum edilmesini ve aldığı cezanın Yargıtay tarafından da onanmış olmasını şaşırtıcı ve ilgililerin dikkatinden kaçmış bir gelişme olarak yorumluyoruz. Olayda, bir kaymakamın aralarında asker eşi de bulunan değişik hanımlarla çektirdiği aşırı samimi fotoğrafları yayınlamak “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmeye yönelik” bir suç olarak değerlendilmiştir. Oysa bunun suç kabul etmek yerine, bulunduğu kamu görevini kötüye kullandığı ve bundan sonra da kullanabileceği anlaşılan kişinin deşifre edilmesi sebebiyle belki de takdire layık bir gazetecilik olarak kabul edilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

Suna hakkında verilen hapis cezasının kaldırılması gerektiğini belirten Kızıltaş, “Bir kaymakamın makamının mehabeti ile izah edilmeyecek bir biçimde, aralarında asker eşi de bulunan farklı hanımlarla aşırı yakın fotoğraflar çektirmesini, ‘özel hayatın gizliliği’ alanına dahil etme manasına gelen kararın en kısa zamanda düzeltilmesi ve Dursun Suna’nın mağduriyetine son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapanın dahi rahatsız olduğu anlaşılan böylesi davranışları özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirmenin, toplumsal ahlak açısından asla hoş görülemeyecek neticeler doğurabilme istidadını da unutmamak gerekmektedir. Konunun aciliyetle ele alınarak Dursun Suna’nın bir an evvel özgürlüğüne kavuşturulması için ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dursun Suna kararına tepkiler çığ gibi!

Pisliği yapana değil yazana hapis!

Yanlıştan dönülsün

Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 05:33
  1. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş
  2. Dursun Suna
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maliye yanlıştan döndü
    1. Maliye yanlıştan döndü
    2. Dursun Suna özgürlüğüne kavuşmalı
    3. Yasakçı Robert’e soruşturma
    4. CHP terör üssü gibi
    5. Çin zulmü tahammül sınırlarını zorluyor
    6. Fransa’da okullarda ‘domuz eti’..
    7. İsrail ordusu terörist örgüt
    8. Yine CASA faciası
    9. Şok 'Adnan Oktar' iddiası:..
    10. 28 şubat mağdurları yeniden yargılansın
    11. Almanya’da PKK'ya göstermelik soruşturma
    12. OHAL 6. defa uzatılıyor, Afrin'e..
    13. AYM’den intibak talebine ret
    14. 'Cehennem topları' YPG'yi vuruyor!
    15. Türkiye ABD'ye geri adım attırdı!
    16. Gülen'den militanlarına şok iddia:..
    17. Beşiktaş'ta tek hedef Burak Yılmaz
    18. Sivilleri canlı kalkan yapmayı..
    19. Payitaht Abdulhamid oyuncularından..
    20. Mustafa Pektemek'ten flaş transfer..
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...