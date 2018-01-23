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Dursun Suna, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Haksız bir şekilde hapis cezası verilen Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaat etti.

23 Ocak 2018 Salı 04:05
Dursun Suna, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

HABER MERKEZİMesleğinin gereği olarak halkı bilgilendirme faaliyetinde bulunan ve Bor Eski Kaymakamı Muammer Balcı’nın bir asker eşiyle kendi rızası dahilinde çekilmiş ahlak dışı görüntülerini gazetemize servis ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve şu an cezaevinde bulunan Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaat etti.

Basın kuruluşları görmezden geldi

Aleni bir şekilde hak ihlaline uğrayan ve sadece gazetecilik faaliyeti yaptığı için cezaevine giren Suna, bireysel başvuru hakkından faydalanarak AYM’ye başvurdu. Meslek örgütlerinin ve basın kuruluşlarının görmezden geldiği Suna, gasp edilen hakkının AYM tarafından geri verilmesini istiyor. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve kişi hürriyetinin kısıtlandığının vurgulandığı başvuru dilekçesinde hak ihlaline uğradığını belirten Suna gerçek adaletin tecelli etmesini bekliyor.

Vatan hainlerine kol kanat geriliyor

Suçlunun değil suçu ifşa edenin cezalandırıldığı hukuk skandalının sona ermesi adına önemli bir adım olan başvurunun bir an önce karara bağlanması bekleniyor. Can Dündar gibi vatan hainlerine ve FETÖ’cü alçaklara kol kanat geren sözde meslek örgütlerinin yok saydığı Suna’nın, hukuk mücadelesini bile tek başına vermesi, malum zihniyetin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 04:05
  1. Dursun Suna
  2. Muammer Balcı
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