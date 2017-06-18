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Dursun Özbek'ten transfer müjdesi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Wesley Sneijder'in durumundan, transferlere kadar birçok açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2017 Pazar 14:30
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi!

Tudor'un, Sneijder'i sistemine uymadığı için istemediği ve yerine Belhanda'yı düşündüğü yönünde çıkan haberler ile ilgili konuşan Özbek, "Sneijder, Galatasaray'ın futbolcusu şu anda hala 1 senelik kontratımız var. Şuna katılmıyorum. Tudor Sneijder'i istemiyor. Böyle bir şey yok böyle bir şey olamazda zaten. Şimdi burada Sneijder Galatasaray Spor Kulübünün, Sportif A.Ş'nin bir oyuncusu ve değerli bir oyuncusu. 1 senelikte kontratı var. Şimdi yeni sezonu açacağız yeni sezonu açarken de biz yeni bir kadro oluştururken elbette ki önümüzdeki sezon kimlerle  devam edeceğimiz konusuna da karar vereceğiz. Eksiklerimiz belli, öncelikle eksiklerimizi tamamlayacağız. Daha sonrada kadromuzun dışında kalacak, beraber oynamayı düşünmediğimiz oyuncular karar vereceğiz. Bugün itibariyle hala kontratı devam bir oyuncu hiçbir şey konuşulmamış bu manada. Bir yorum yapmak bence yanlış" diye konuştu.

Sneijder'den gitmek istediğine dair teklif gelip, gelmediği sorusuna Özbek, "Sneijder, tabii bize bir transfer olasılığında nasıl davranacağımızı konusunu menajeri vasıtasıyla sordu. Evet yakın bir zamanda oldu. Şimdi dolayısıyla bizde kendisini bir görelim. Çünkü; Sneijder'de Galatasaray'a güzel hizmetler vermiş bir sporcu. Tabi her iki tarafında menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alırız" diye cevap verdi.

"GALATASARAY UÇAKLARI İSTANBUL'A İNMEYE BAŞLAYACAK"

Yeni sezon yapılacak transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak. Bunun için son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben sevgili taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Transfer hassas bir iş. Parasında anlaşırsın. Şartlarında anlaşamazsın. Şartlarında anlaşırsın süresinde anlaşamazsın. Yani atılan imzalar, verilen  ya da alınan haklar geri dönmüyor artık. Sadece bugünü bayram yapmak için ileriye dönük Galatasaray haklarından haklarından fedakarlık etmeyi yanlış buluyorum. Onun için elimizden gelen bütün gayretle, bütün titizlikle, kontratların Galatasaray için çok iyi  tecelli etmesi çalışıyoruz. Süreler bundan uzuyor.  Uzuyor ama belli bir şey bu seneyi erken açıyoruz. 13 temmuzda maç oynayacağız. Kamp önümüzdeki hafta başlayacak. Dolayısıyla bize elimizi çabuk tutmak için her şeyi yapıyoruz.  İnşallah çok kısa sürede de sevindirici haberlere taraftarlarımıza vereceğiz." şeklinde konuştu.

"TRANSFERLER İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarına çok önceden başladıklarını belirten Özbek, "Takımın geçen yılki gösterdiği performans çerçevesinde eksiklikleri net olarak ortaya çıktı. Bunlara bağlı olarak da sayın Tudor ile Sportif Direktör Cenk Ergün ve Scout ekibi çok titiz bir çalışma hazırladı. İsimler belirlendi.  Her mevkide birkaç isim olmak üzere. Bu manada epeyden beri çalışıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:30
  1. Galatasaray
  2. Dursun Özbek
  3. Wesley Sneijder
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