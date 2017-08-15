Dursun Özbek'ten transfer mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına açıklamalarda bulundu.



''DÜNKÜ KADAR HEYECANI BAŞKA MAÇTA DUYMAMIŞTIM''

''Dünkü maç kadar heyecan duyduğum başka bir maç olmamıştı. Bu işin başındaki kişi olarak kelime haznem, o andaki hissettiklerimi söylemekte yeterli olmaz. Takımdaki performansı görünce doğru iş yapmışız dedim. Seyircinin coşkusu, o insanlara verdiğimiz keyif bambaşka bir şey. Bu dediğim şeyler parayla pulla yapılacak şeyler değil. Galatasaray olarak sezon transferlerini iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim verdiğimiz emeklerin karşılığında transferler, ilk maçta bunun karşılığını vermiştir ve taraftarı mutlu etmiştir. Bunun riski şudur. Çıtayı ilk maçtan bu kadar yükseğe koyarsan o çıtayı aşağıya çekemezsin. Belki de iyi başlamak, iyi bitirmenin habercisidir.''

''Siz bana kızsanız, ben size kızıyorum demenize gerek yok. Galatasaray'da alınan sonuçlar öyle bir hale geldi ki kimsenin kimseye bir şey söylemesine gerek kalmadı. Vücut halimiz, her şeyi anlatıyordu. Gerginlik ve stres birikimi oldu hepimizde.''

''TUDOR İLE KONUŞUNCA ENERJİSİNİ HİSSEDİYORSUNUZ''

''Sayın Tudor'u geçen sezon devre arasında getirdik. Benim ve yönetimin tek arzusu vardı. İş disiplini olan, futbol geçmişi olan, ciddiyeti olan ve heyecanını futbola yansıtan bir antrenör istedik. Bu, kolay bir iş değil. Çok üst seviye, çok kariyerli bir antrenör bulabilirsiniz tabii ama heyecanını kaybetmiş olabilir. Ama Tudor'da sizi etkileyen bir şey var. Enerjisini size hissettiriyor. Devamlı oyuncuların içinde, hareket halinde. Bir konu hakkında konuşunca motive oluyorsunuz.''

''Geçen sene için sayın Tudor'u suçlamak yanlış olur. Belli bir başarı seviyesinden kopmuş bir takım vardı. Tudor'un hiç sebep olmadığı uyum sorunları çıktı. Bu sene itibariyle Tudor hoca, takımı teslim aldı.''

''16 MİLYON EURO FARKLI YENİ TAKIM KURDUK''

''Sezon başında Galatasaray'da oynamak istemediğini söyleyen futbolcular vardı. Tamam arkadaşım o zaman git dedik. 18 milyon Euro'ya yakın futbolcu sattık. Peşin para alarak. %90'ı peşin aldık. Muhtemelen göndereceğimiz futbolcular da var daha. Yeni bir takım kurduk ve ödediğimiz miktar da 34 milyon Euro. 16 milyon Euro farkla yeni bir takım kurduk. Benim yaptığım hesapta 10 milyon Euro difference olarak hesaplamıştım. Bu 10 milyon Euro hedefine ulaşmayı amaçlıyorum.''

''Şampiyonluğa oynayacak bir takım için 10 milyon Euro ne demek? UEFA, bize 65 milyon Euro'ya kadar sporcu maaşı ödeyebilirsin demiş. Demişse demek Galatasaray'ın limitleri burada. Şimdi biz ne kadar maaş ödüyoruz? Bonusu ve primi dahil 61-62 milyon Euro maaş ödüyoruz. Yeni bir takım kurduk. 10 milyon Euro ekstra bonservis bedeli ödemişiz.''

''ARDA TURAN'I HANGİ BAŞKAN İSTEMEZ Kİ?''

''Arda, Türkiye'nin ve Galatasaray'ın yetiştirdiği bir dünya yıldızı. Dünyanın da en önemli kulüplerinden birinde futbolcu. ''Arda'yı Galatasaraya'a getirmek ister misiniz?'' sorusu ''Ekmek, su ister misin?'' gibi bir şey. Arda gibi futbolcuyu, hangi teknik direktör takımının başında görmek istemez?''

''Sol kanatta eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Hocamız da aynısını düşünüyor. Önde de arkada da. Sol kanatta zayıfız. Beklemediğimiz bir şekilde oyuncuların performansı da artıyor. Linnes mesela. Takımdaki futbolcu sayısını 28'de tutmak istiyoruz.''

''Transferin sonuna doğru, biraz daha eliniz rahat giriyorsunuz. Bazı transferleri, transferin sonuna yapacağız diye planladık. 48 kişilik bir Galatasaray kadrosundan geliyoruz. 11 kişi oynanan bir oyunda 48 kişi kadromuz vardı. 48 kişiyi, 28 kişiye indirmek kolay bir iş değil. 48 tane orta seviye futbolcumuz olacağına, 28 tane iyi oyuncumuz olsun. Bunları yaparken de bütçemizi değiştirmeyeceğiz.''