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Dursun Özbekten Galatasaray açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisinden sonra gelecek olan yönetime iyi bir tablo bırakacağını söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:12
Dursun Özbekten Galatasaray açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 942 milyon lira gelir beklenen Riva arazisinin ihalesinin tamamlanmasıyla borçları kısa sürede sıfırlayacaklarını açıkladı.

BORÇLA EFSANE BAŞKAN OLMAYACAĞIM

Hürriyet'e konuşan Özbek, "Bizler belli bir dönem için seçiliyoruz. Bu dönemde yapılan harcamalar bizden sonraki döneme devrediyor. Yapılan harcamalarla efsane başkan olursunuz ama dayağı sizden sonrakiler yer. Ben dayağı yiyen oldum ama borçla efsane başkan olmayacağım. Benden sonraki yönetimlere fıstık gibi bir tablo bırakacağım" dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:12
  1. Galatasaray
  2. Dursun Özbek
  • OsmanOsman1 gün önce
    Duydunuzmu tanal bey kazigagecirmis buuyuk geçmiş olsun yalnız o kaza neyaparken olmuş yinede okkalı geçmiş olsun
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