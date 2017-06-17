Dursun Özbekten Galatasaray açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 942 milyon lira gelir beklenen Riva arazisinin ihalesinin tamamlanmasıyla borçları kısa sürede sıfırlayacaklarını açıkladı.

BORÇLA EFSANE BAŞKAN OLMAYACAĞIM

Hürriyet'e konuşan Özbek, "Bizler belli bir dönem için seçiliyoruz. Bu dönemde yapılan harcamalar bizden sonraki döneme devrediyor. Yapılan harcamalarla efsane başkan olursunuz ama dayağı sizden sonrakiler yer. Ben dayağı yiyen oldum ama borçla efsane başkan olmayacağım. Benden sonraki yönetimlere fıstık gibi bir tablo bırakacağım" dedi.