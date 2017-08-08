Dursun Özbek'ten flaş karar! Aday oluyor...
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olma kararı aldı.08 Ağustos 2017 Salı 17:22
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.
Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.