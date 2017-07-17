Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp inşaaat halinde!

Cem Kınay, Dursun Özbek ve yönetiminin Galatasaray’ı iyi yönetemediğini ve kulübü enkaza çevirdiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı takımın tarihindeki en büyük zararın Özbek döneminde yapıldığının altını çizen Kınay, yönetimin sportif anlamda da başarısız olduğunu vurguladı.

FUTBOLU KİMİN YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Biz Dursun Özbek’le birlikte 3 tane kupa aldığımız dönemde Duygun Yarsuvat başkanlığında beraber görev aldık. Dursun Özbek başkalığa aday olurken ben oyumu Dursun Özbek’e verdim. Oy verirken düşüncem bizim başladığımız işleri başarılarıyla devam ettireceğine inanıyorduk. Ancak tam öyle olmadı. Çünkü Galatasaray bir spor kulübü ve sportif başarılar gerekiyor. Burada sportif başarıları almak için doğru kararlar vermediler. Zaten sportif başarısızlığın altında da onların verdiği kararlar yatıyor. İşte futbol takımına bakıyorsunuz 2 sene içerisinde 5-6 tane teknik direktör değişmiş. Futbolun kime bağlı olduğu belli değil. Galatasaray’ın en büyük geliri futbol… Başarısında ise en önemli faktör. Burada da başarısız oldular. Yanlış tercihler yaptılar. Diğer branşlarda da voleybol dışında Galatasaray’ın başarılı olduğu hiç bir branş yok…

YÖNETİMİ BAŞARISIZ BULUYORUM

Yapılanların hepsi, yönetimin nasıl işlemediğinin bir göstergesi... Sonuç olarak yönetimi 2 senelik süreçte değerlendirdiğimizde ben başarılı bulmuyorum. Dursun Özbek benim eski arkadaşım. İyi bir iş adamı. Turizm camiasında önemli bir insan. İyi bir otelci. Ancak bunları söylerken de üzülüyorum ama oradaki başarılarını Galatasaray’a yansıtamadı. Halbuki oradaki başarıları Galatasaray’a fayda getirir diye biz onu seçtik, oy verdik. Fakat 1 senedir hala Dursun Özbek’in seçime gitmesini, seçime giderken de yönetimi bir kaç kere değiştirmesi gerektiğini söyledim. Artık 2018 Mayıs’ta seçim var. Görünen o ki; böyle gidilecek. O seçimde artık Galatasaray’ın geleceği daha iyi belli olur.

EKONOMİK ANLAMDA TARİHİ ÇÖKÜŞ

Gayrimenkullerin değerlendirilmesini doğru buluyorum. Ama nasıl değerlendirdiğini metodolojinin nesi olduğu konusunda çekincelerim var. Zaten o çekincelerimin de doğru olduğunu her gün görüyorum. Biz yönetimde iken Galatasaray otelinin inşaatına başlamıştık. Süratle onun kabasını bitirmiştik. Ben de o projenin içindeydim. Şimdi bakıyorum Galatasaray’ın oteli 2 senedir daha bitmedi. Riva projesi Galatasaray için önemli... Gerçi Riva projelerinin ön ödemeleri alındı. Paranın çoğunun borçlara gitmesini de doğru buluyorum. Borçları daraltmaya gitsin sorun değil. Ancak mesela ilk aldığımız ödeme kadar Galatasaray geçen sene tarihinin en büyük zararını yaptı.

TARAFTARI MUTLU EDEMİYORLAR

Daha mühim konuyu söyleyeceğim size… Bu yönetimin en büyük sorunu taraftarla arasındaki kopukluk. Taraftarla kopan, taraftar sevgisini almayan hiç bir yönetimin başarılı olma şansı yok. Çünkü Galatasaray büyük camia… 8000 genel kurul üyesi var ama 25 milyon taraftarı var. Bu taraftarı mutlu edeceksin. Taraftarla hissi bir bağlantın olacak. Sonuçta spor yapıyoruz; bu kalple yapılan bir şey. Ne olacak? Bu kalple ilişki, bu hissi ilişki, sonuçta bussiness da yansıyor. Ne oluyor. İşte taraftar mutlu olursa bilet alıyor, forma alıyor, Galatasaray başarılı olunca bütün bunlar ekonomiye yansıyor. Bunların hepsi bir bütün. Burada dengeleri bir türlü tutturamadılar. Önümüzde seçim olduğu için belli ki başkanın yanındaki bir kaç kişi transferler yap, transferler yaparsan taraftarı mutlu edersin. Galatasaray’da bu sportif başarısızlığın arkasında yatan ‘’Sportif aklın’’ olmaması. Sporu bilen pek insanın olmaması. Igor Tudor’un aklıyla yapılması…

GELİRLERİ DÜŞÜRDÜLER

Şu anda Galatasaray’ın gelirleri çok düştü. Biz o zaman 3 şampiyonluk kazandığımızda ertesi seneye bu 150-200 milyonluk bir gelir olarak yansıdı. Yani sportif başarılarının Galatasaray’a gelir katkıları var. Şimdi bakıyorsunuz geçen sene gelirler müthiş derecede düştü. Zararlar ise tarihin en büyük zararlarını yaptı Galatasaray… Dolayısıyla aslında Riva’dan ilk gelen ilk paralar Dursun Özbek ve yönetimimin yaptığı zararları karşılamıyor bile.

TUDOR’UN AKLIYLA TAKIM DEĞİŞTİRİLMEZ

Igor Tudor seçimi doğru olabilir. Ancak Igor’un aklıyla bütün takımı değiştirmek bunlar yanlış. Bu yönetimin son 2 senede teknik direktörler konusunda verdiği hiç bir karar doğru olmadığı için, Igor kararı da büyük bir ihtimalle doğru değil. Peki 2-3 ay sonra siz Igor’u da beğenmediniz ve gönderdiniz. Igor’un aklıyla yaptığınız işler ne olacak? Galatasaray’da süreklilik önemli. Vizyon ve strateji üzerine işlerini yapmalı. Onu göremiyorum. Ama inşallah onlar haklı çıkar. Hep bunu söylüyorum. İnşallah ben yanlış düşüneyim onlar haklı çıksın. Sonuçta Galatasaray kazansın. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Beni ilgilendiren insanlar değil, yönetimler geçici sonuçta… Esas olan Galatasaray. Galatasaray bugün yakın zaman kadar dünyanın sayılı kulüplerinden birisiydi. Bunlar sportif başarılarla, finansal başarılarla oluyor. Bu gün Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte finansal açıdan en kötü kulüpler arasına girdi.

SNEIJDER’LA DERDİNİZ NEYDİ?

Sneijder’ın gönderilişi yanlış. Sneijder’ın gelmesi bir kere başlı başına olay. Bugün siz Sneijder’ı almak için 20-30 milyon euroluk bir yatırım yapmak zorundasınız. Sneijder’la derdiniz ne? Bizim bilmediğimiz bir şey varsa onu açıklayın. Ben yönetimdeyken Sneijder üstlerine karşı saygılı, sevgili, takım içerisinde çok önemli bir oyuncuydu. Varsa bir problemi Sneijder’ın onu söyleyin. Deyin ki biz Sneijder’ı şu yüzden gönderdik. Ama eğer Igor’un aklıyla iş yaptıysanız, yanlış yaptınız.

AKILLI İŞLER YAPILMIYOR

Yönetime her zaman söylediğim şey şu. Siz Igor Tudor’un kafasıyla takım kuramazsınız. Galatasaray’ın transfer yapma imkanı var. Süratle akıllı işler yapmaları lazım. Yoksa hüsran oluruz. Bakın mağlubiyetin sorumlusu bence futbolcular değil, yönetim ve Igor Tudor’dur. Futbolcuların hiç bir güveni kalmamış. Futbolcularda sezon başı olmasına rağmen hiç bir enerji yok. Bunların sorumlusu teknik heyet ve yönetimdir.

KULÜP İNŞAAT HALİNDE!..

Galatasaray şu an bir dönüşüm içerisinde. Galatasaray’ın yeni bir inşaata ihtiyacı var. Yeni inşaatı yaparken de ileriye bakmalı. Yani ’’Galatasaray inşaat halinde’’ ama bu inşaatı yapan müteahhit ya da mimar doğru mu? yanlış mı? o soru işareti. O nu da ileriki dönemde göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek haklı çıkar. İnşallah Dursun Özbek’in yaptığı her şey doğrudur. Galatasaray hem sportif başarı hem de finansal başarı olarak geri döner.

TRANSFERLER ÇOK PAHALI

Yapılan transferler iyi ancak çok pahalı. Yani bugün 8-9 milyon euro bonservis parası ödendi. Gönderdikleri Sneijder dünya çapında bir oyuncu… O bile 7 milyon euroya gelmişti. Yönetimin yaptığı işler hep çelişkili. Dediğim gibi transferler iyi ama çok pahalı.

TUR ATLAYAMAZLARSA BIRAKSINLAR

Eğer takım tur atlayamazsa Igor Tudor da yönetim de bıraksın. Galatasaray sahipsiz değil. Biz 8 ay yönetimde kaldık. Galatasaray sahipsiz kalmaz. Yok efendim seçime 1 sene var. Kim gelir aday olur böyle bir şey yok.

HİSSİZLER

25 milyonluk bir camiayı ancak heyecan yaratarak yönetebilirsiniz. Onlarla doğru iletişim kurarak yönetebilirsiniz. 30-35 senedir Galatasaray camiasının içerisindeyim. Hiç bir yönetim bu kadar sevimsizlik ve bu kadar hissizlik yaratmadı.

BURASI KARABÜKSPOR DEĞİL

İgor Tudor’un medya ile olan ilişkisi, taraftara verdiği mesajlarda hoş değil. Siz Galatasaray gibi bir takımı Karabükspor antrenörü gibi yönetemezsiniz. Karabükspor’u yönetmek başka, Galatasaray gibi çok büyük bir camia da teknik direktörlük yapmak başka. Igor Tudor’un vücut hareketleri ve tavrı benim zaten kabullendiğim bir tavır değil. Demek ki futbolcularla olan ilişkisi de böyle. Çünkü ben maçta bu kadar ruhsuz ve enerjisiz bir Galatasaray uzun zamandır seyretmedim.

ERGİN HOCAYA ÇOK AYIP ETTİLER!

Basketbolda ise yönetimin 2 senelik tek ve en önemli sportif başarısı Ergin Hoca sayesinde Avrupa şampiyonu olmaları… Fakat Ergin hoca da onun bedelini ödedi. Adamı doğradılar, ayırdılar. İtibarsızlaştırdılar. Bence çok ayıp ettiler.

DEVAMLI GEÇMİŞ YÖNETİMİ KÖTÜLÜYOR

Bir de Dursun Özbek’in yaptığı bir şey var. Dursun Özbek daimi şekilde geçmiş yönetimi kötülüyor. Yani yönetimi devralırken her şeyi biliyordu. Başarısızlıkları geçmiş dönemlere yansıtmak bu da yanlış. Galatasaray bugün ister Dursun Özbek; ister başka başkan olsun, ileri bakmak durumunda…

TARAFTAR BAŞKANA TAKILMASIN O GİDİCİ

Taraftar haklı… Kızıyorlar ama taraftar ne yapsın? Taraftar doğru dürüst bir takım seyretmek isityor. Taraftar şampiyonluklar istiyor. Avrupa’da olmak istiyor. Yok efendim sosyal medyadan çok eleştiriyorlarmış. Sosyal medya uzaydan gelmiyor ki. Taraftar her şeyi görüyor. Kulübüne sahip çıkıyor. Bakın yeni bir sezon başlıyor. Bu hafta Galatasaray’ın Avrupa maçı var. Dolayısıyla taraftara tek mesajım Dursun Özbek’e ve yönetime takılmasın. Galatasaray’ın başarısı önemli. Sadece takımını desteklesin. Dursun Özbek’e, yönetime kızmakla bir şey olmaz.

İNŞALLAH RÖVANŞI ALIRIZ

2-0’lık yenilgi tam bir şok. Camiayı taraftarı camiayı üzen bir skor. Ama bu maçın rövanşı var. Rövanşta bunu telafi etmemiz lazım. Çünkü dün başkanın yönetim kurulunu ve de Tudor’un Galatasaray’ı getirdiği duruma bakın. Daha önce de söylediğim gibi Galatasaray’ın en büyük eksiği enerji. Kötü oynayabilirsiniz ama enerji yok. Taraftarı en çok kızdıran da bu. Galatasaray’ın tekrar Avrupa kupalarına katılması için bu çok önemli. Maçtan sonra verilen demeçler. Igor Tudor ‘Yetenekli oyuncum yok diyor, Sneijder kadroda yok.’’ Yani bunlar, bir iyiye işaret değil. Ne yapıp edip rövanş maçını kazanıp Galatasaray’ın Avrupa’da olmasını sağlamak lazım. Dediğim gibi ‘’Esas olan Galatasaray." Dursun Özbek de dahil olmak üzere bütün yönetici ve teknik adamlar gidici, Galatasaray kalıcıdır.

Kaynak:Güneş