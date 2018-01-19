Dursun Özbek, seçim öncesi son kez konuştu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yarınki olağanüstü genel kurul öncesi, kongre üyeleriyle son toplantısını yaptı.

Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneğinde gerçekleştirilen organizasyonda Dursun Özbek, üyelerle bir araya gelip yeni dönem için projelerini ve hedeflerini anlattı.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt da toplantıda hazır bulundu. Özbek, ricasını kırmayarak geldiği için Beyazıt'a teşekkür ederek, "Galatasaray'ın mali bağımsızlığını aradığımız bu dönemde, onun kazandırdığı Riva arazisini kullanıyoruz. Verdiği hizmetler için büyük bir alkış istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca başladığı tüm işleri bitirdiğini anlatan Özbek, projelerini tamamlaması için kendisine bir kez daha yetki verilmesini isterken, "Allah'tan bir dileğim var. Yarın kim seçilirse seçilsin Galatasaray'a uğur getirsin." temennisinde bulundu.

Özbek, konuşmasının ardından yönetim kurulu aday listesinde bulunan kişileri tek tek kürsüye çağırarak üyelere takdim etti.

- Özgörkey'den Özbek'e destek

Dursun Özbek, toplantı öncesi, adı daha önce başkan adayı olacağı şeklinde basına yansıyan eski kulüp yöneticisi Cemal Özgörkey ile bir süre sohbet etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Özgörkey, seçimde Özbek'i destekleyeceğini belirterek, "Dere geçilirken at değiştirmememiz gerektiğine inanıyorum. Başkanın projeleri var ve sonuçlandırılması lazım. Galatasaray için çok kritik bir dönem. Tüm kalbimle Dursun Özbek'i destekliyorum. Ona biraz daha zaman vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Özgörkey'in bu sözleri üzerine Dursun Özbek de desteği için kendisine teşekkür etti.