Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dursun Özbek: Küfretseniz de buradayım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oldukça gergin geçen Divan Kurulu toplantısında kendisini eleştirenlere ilginç bir cevap verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:48
Dursun Özbek: Küfretseniz de buradayım!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, transfer döneminde yüksek ücretlerle yeni oyuncuların alınması gerekçesiyle üyelerin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Kulübün haziran toplantısında 2 ay süreyle tatil yapılması kararı alınmasına karşın, üyelerin imza toplaması nedeniyle olağanüstü oturum gerçekleştirildi.

Oldukça gergin geçen toplanın sonlarına doğru konuşan Özbek, "Bu toplantı, tarihe kara leke olarak geçecek" dedi.

KÜFÜR ETSENİZ DE BURADAYIM

Özbek, "20 kişi çıktı 5'i aynı şeyi söylüyor, bir yumruk da ben atayım diyorlar. Ben sizden başkan olarak bugün için özür diliyorum. Ben başkan olarak her divana geldim, önceki başkanlar arasında bu kadar divana müdavim olan bir kişi var mı bakın. Bana istediğinizi diyebilirsiniz, hakaret edebilirsiniz, küfür dahi edebilirsiniz ben buradayım. Bu toplantı kulübün tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Bu duruma getirenleri kınıyorum. Tekrardan bugün yaşananlardan dolayı tüm divandan özür diliyorum.'' dedi.

 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:48
  1. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu
  2. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine düzenek kurulan haberci kuş yakalandı
    1. Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine..
    2. 65 yıllık evli çift devlet eliyle..
    3. ABD'de iç savaş: Sıra Özgürlük..
    4. Genç öğretmenin ani ölümü üzdü
    5. Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
    6. Cenazesi kızına teslim edildi
    7. FETÖ'nün katipler yapılanmasına..
    8. Ege'de korkutan deprem
    9. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    10. Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı..
    11. 'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı..
    12. GDO'lu gıdalarla beslen farelerin kötü..
    13. "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak..
    14. Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat..
    15. Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!
    16. Bu karışım doktorları bile hayrete..
    17. 30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!
    18. Putin kameralar önünde fırçaladı: Bir..
    19. İşçinin vefatı halinde, hangi hak..
    20. Obama'nın o mesajı rekor kırdı
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!