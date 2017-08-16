Dursun Özbek: Küfretseniz de buradayım!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, transfer döneminde yüksek ücretlerle yeni oyuncuların alınması gerekçesiyle üyelerin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Kulübün haziran toplantısında 2 ay süreyle tatil yapılması kararı alınmasına karşın, üyelerin imza toplaması nedeniyle olağanüstü oturum gerçekleştirildi.

Oldukça gergin geçen toplanın sonlarına doğru konuşan Özbek, "Bu toplantı, tarihe kara leke olarak geçecek" dedi.

KÜFÜR ETSENİZ DE BURADAYIM



Özbek, "20 kişi çıktı 5'i aynı şeyi söylüyor, bir yumruk da ben atayım diyorlar. Ben sizden başkan olarak bugün için özür diliyorum. Ben başkan olarak her divana geldim, önceki başkanlar arasında bu kadar divana müdavim olan bir kişi var mı bakın. Bana istediğinizi diyebilirsiniz, hakaret edebilirsiniz, küfür dahi edebilirsiniz ben buradayım. Bu toplantı kulübün tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Bu duruma getirenleri kınıyorum. Tekrardan bugün yaşananlardan dolayı tüm divandan özür diliyorum.'' dedi.