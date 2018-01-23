Dursun Özbek: G.Saray’ın geleceği için endişeleniyorum!

Sarı-Kırmızılı Kulübün eski başkanı Dursun Özbek bu toplantıda ekibine yaptığı konuşmada, “Benim kendim için kesinlikle bir endişem yok. Yaptığım tüm projelerin hesabını veririm. Ben Galatasaray’ın geleceği için endişeleniyorum. Başkanlık seçimini kazanabilseydim hayata geçireceğimiz projelerle Galatasaray’ı istediğimiz seviyeye getirmeyi planlıyorduk. Maddi ve manevi Galatasaray’ın düzlüğe çıkması için bu sene şampiyonluk çok önemli” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KENDİ PARASINI SONA BIRAKTI

Galatasaray’ın eski Başkanı Özbek’in şu anda mayıs ayında yapılacak seçime girme konusunda net bir karar vermediğini toplantıda arkadaşlarıyla paylaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı Kulüpte başkanlık yaptığı 2.5 senelik dönemde Özbek’in 20 milyon euroluk kasa kolaylığı yaptığı biliniyor. Kulübün zor dönemlerinde 20 milyon euroluk kişisel parasını Galatasaray’ın kasasına koyan Dursun Özbek’in bu parayı geri alıp almayacağı da merak ediliyor. Dün yapılan kritik toplantı da Özbek’in, “Bu konular en son konuşulacak konular. Önemli ve öncelikli olan Galatasaray’ın başarısı” dediği de belirtildi.