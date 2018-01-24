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Dursun Özbek giderayak bunu yaptı!

Galatasaray'da başkanlık görevini devreden Dursun Özbek, 2.6 milyon TL'lik ödeme ve 20 milyon euroluk blokaj ile veda etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
Dursun Özbek giderayak bunu yaptı!

Galatasaray Kulübünde bugün personele yapılan ödemeyi eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı ortaya çıktı.

Bugün Türk Telekom Stadyumunda 2.5 yıldır birlikte görev yaptığı kulüp personeli ile vedalaşan Dursun Özbek önemli bir jeste imza attı.

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, kulüp personelinin 2.6 milyon TL tutan Ocak ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı. Özbek, kulüp personeline jestle veda etti

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'in personel maaşlarını mazbata töreninden önce yatırdığı iddia ediliyordu.

TRANSFER YASAĞINI KALDIRDI

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün transfer yasağı cezası aldığı 275 bin dolarlık borcu da ödedi.

Eski başkan Dursun Özbek, görev yaptığı son günde basketbolcu Russ Smithe olan 275 bin dolarlık alacağı da yatırarak Galatasaray'ın potada aldığı transfer yasağı cezasının kalkmasını sağladı.

Ve Galatasaray Kulübü bu sayede akşam saatlerinde 2 transfere birden imza attı.

Galatasaray Kulübü Caner Topaloğlu ve Adas Juskevicius kadrosuna kattı.

İki basketbolcu da İspanya'daki Gran Canaria ile oynanacak maçın kafilesinde yer aldı

20 MİLYON EURO'LUK BLOKAJ

Kulübe nakit akışı olarak 20 milyon Euro’ya yakın katkı yapan Özbek bunu geri alabilmek için Galatasaray Sportif AŞ’nin yüzde 25 hissesine blokaj koydurdu. Galatasaray Özbek’in 20 milyon Euro’sunu ödediğinde bu blokaj kalkacak. Hisselerin şu an için satışı söz konusu olmadığı için bu konuda bir sıkıntı gözükmüyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
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