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Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Spor Kulübü'nün 36'ncı Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi.

23 Ocak 2018 Salı 17:43
Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti

Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, "Değerli mesai arkadaşlarım, değerli Galatasaraylılar; yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun 6 ayı başkan yardımcılığı süreciydi. Bu zaman zarfında birlikte çalıştık, Galatasaray'a hizmet etmek için var gücümüzü harcadık. 3 sene çok çabuk geldi geçti. Yaptığınız çalışmalar için, Galatasaray'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Zaman zaman iyi günler, zaman zakman kötü günler oldu ama 3 sene boyunca sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Ne hakkım geçmişse helal olsun. Bugüne kadar gösterdiğiniz performansı ve çalışma gücünü Galatasaray'a verdiğiniz desteği bundan sonra da esirgemeyin. Başkanlıklar dönemseldir. Bir dönem ben çalıştım. Şimdi başka bir değerli kardeşim bu görevi üstleniyor. Bana verdiğiniz desteği kendisine de vermenizi istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:43
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  2. Türk Telekom Stadyumu
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