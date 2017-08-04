Dursun Özbek Fatih Terim'le masaya oturacak

Galatasaray’da her yol Fatih Terim’e çıkıyor... Kulübe sportif direktör olarak getirilmesi planlanan Mircea Lucescu’yu Türkiye Futbol Federasyonu’na kaptıran Sarı- Kırmızılılar, A Milli Takım’dan ayrılan Terim’in boşta olmasından yararlanıp tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istiyor. Özellikle kulüp başkanı Dursun Özbek, takımın Avrupa Ligi’nde Östersunds gibi bir takıma elenmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hatta başkanın, bu hezimet nedeniyle Tudor isminin üstünü çizdiği, ancak istikrar için mecburi, “Yola devam” mesajı verdiği belirtiliyor.

Ya şimdi ya 3 hafta sonra...

Ancak tam da Luce hamlesi sırasında Terim’in boşa çıkması, rotayı bir anda değiştirdi. Özbek’in ya önümüzdeki günlerde ya da ligin ilk haftalarında alınması muhtemel olumsuz sonuçların ardından Fatih Terim’i mutlaka takımın başına getireceği ifade ediliyor.

Bir garip Luce açıklaması

Lucescu’nun Türk Milli Takımı’nı seçmesinin ardından bir açıklama yapan Galatasaray Yönetimi, resmi sitede şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey öneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya MilliTakım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız.”

Terim kırılmasın diye!

Lucescu yazısı aslında neden önce Fatih Terim’in değil de Lucescu’nun kapısının çalındığını anlatıyor. Başkan Dursun Özbek’in kafasında olmayan şablon, bazı yöneticilerin baskısı ile zorunlu kılındı. Bu görüşmeden olumsuz sonuç çıkınca da hem kamuoyunda hem de camiada ‘Fatih Terim’e gidelim’baskısı yaratıldı. Fakat Fatih Hoca ilk görüşülmek istenen kişi olmadığına kırılmıştır. Bu nedenle açıklamada, ‘Biz Lucescu ile görüşmeye karar verdiğimizde Fatih Terim görevdeydi’ vurgusuna ağırlık verilmiş. Galatasaray’da artık tüm kapılar Terim’e çıkıyor.

Kaynak:Fanatik