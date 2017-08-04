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Dursun Özbek Fatih Terim'le masaya oturacak

Lucescu’yu TFF’ye kaptıran Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim’i takımın başına getirmeye kararlı.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:12
Dursun Özbek Fatih Terim'le masaya oturacak

Galatasaray’da her yol Fatih Terim’e çıkıyor... Kulübe sportif direktör olarak getirilmesi planlanan Mircea Lucescu’yu Türkiye Futbol Federasyonu’na kaptıran Sarı- Kırmızılılar, A Milli Takım’dan ayrılan Terim’in boşta olmasından yararlanıp tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istiyor. Özellikle kulüp başkanı Dursun Özbek, takımın Avrupa Ligi’nde Östersunds gibi bir takıma elenmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hatta başkanın, bu hezimet nedeniyle Tudor isminin üstünü çizdiği, ancak istikrar için mecburi, “Yola devam” mesajı verdiği belirtiliyor.

Ya şimdi ya 3 hafta sonra... 

Ancak tam da Luce hamlesi sırasında Terim’in boşa çıkması, rotayı bir anda değiştirdi. Özbek’in ya önümüzdeki günlerde ya da ligin ilk haftalarında alınması muhtemel olumsuz sonuçların ardından Fatih Terim’i mutlaka takımın başına getireceği ifade ediliyor.

Bir garip Luce açıklaması

Lucescu’nun Türk Milli Takımı’nı seçmesinin ardından bir açıklama yapan Galatasaray Yönetimi, resmi sitede şu  ifadelere yer verdi: “Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey  öneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu  yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi  değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya MilliTakım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun  takdirine sunarız.”

Terim kırılmasın diye!

Lucescu yazısı aslında neden önce Fatih Terim’in değil de Lucescu’nun kapısının çalındığını anlatıyor. Başkan  Dursun Özbek’in kafasında olmayan şablon, bazı yöneticilerin baskısı ile zorunlu kılındı. Bu görüşmeden  olumsuz sonuç çıkınca da hem kamuoyunda hem de camiada ‘Fatih Terim’e gidelim’baskısı yaratıldı. Fakat  Fatih Hoca ilk görüşülmek istenen kişi olmadığına kırılmıştır. Bu nedenle açıklamada, ‘Biz Lucescu ile görüşmeye  karar verdiğimizde Fatih Terim görevdeydi’ vurgusuna ağırlık verilmiş. Galatasaray’da artık tüm kapılar Terim’e çıkıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 11:12
  1. Fatih Terim
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