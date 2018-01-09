Durduramıyorlar... Bir helikopter daha düştü...

Taliban güçlerinin Alemarah sitesi üzerinden yaptığı açıklamada;

04 Ocak Perşembe günü; Nimroz ili Delaram ilçesi Haji Wali bölgesinde bulunan pompa alanının yakınlarında yapılan saldırı sonucunda, bir düşman helikopteri Shorab hava üssü yakınlarında düşürüldü. Düşen helikopterden sağ çıkan olmadı ve etrafındaki silahlı personelinde yaralandığı açıklandı.