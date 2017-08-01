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Durduramadılar! Akın akın geliyorlar… Türkiye’den Avrupa’yı çıldırtacak haber!

Haziran'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,01 artış kaydedildi.

01 Ağustos 2017 Salı 14:45
Durduramadılar! Akın akın geliyorlar… Türkiye’den Avrupa’yı çıldırtacak haber!

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel  Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre  2017 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,01 oranında bir artış göstererek 3.486.940 oldu. Açıklamada şöyle denildi:

Haziran ayında ülkemize gelen 3 486 940 yabancı ziyaretçinin 41 991 ( yüzde  1,20 ) günübirlikçidir.  Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

 1-Antalya yüzde 41,57 (1 449 514 )    

2-İstanbul yüzde 23,75 ( 828 008 )

3-Muğla yüzde 9,55 ( 333 064 )

4-Edirne yüzde 7,42 ( 258 775 )

5-Artvin yüzde 6,25 ( 217 797 )

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artış kaydedilmiştir.    

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artış göstererek 12 249 449 olmuştur.    

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 12 249 449 yabancı ziyaretçinin 141 891 (yüzde  1,16) günübirlikçidir.    

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.  

1-İstanbul yüzde 35,84 (4 389 819 )

2-Antalya yüzde 26,72 (3 273 091 )

3-Edirne yüzde 9,73 (1 191 799 )

4-Artvin yüzde 9,29 (1 137 542 )

5-Muğla yüzde 5,34 (654 202 )

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:45
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. turist sayısı
  3. Muğla
  4. Artvin
  5. Edirne
  6. Antalya
  7. İstanbul
  8. Turizm Bakanlığı
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