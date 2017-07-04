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Durant'e 2 yıllık sözleşme!

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'e 2 yıl için 53 milyon dolarlık sözleşme önerdi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:11
Durant'e 2 yıllık sözleşme!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sözleşmesini, 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği öne sürüldü.

Geçen sezon transfer olduğu Warriors ile kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanan ve final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Durant'in, kontratında bulunan 27,7 milyon dolarlık bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmamasının ardından merakla beklenen yeni sözleşmesinin detayları basına yansıdı.

ABD basınında çıkan haberlerde, üst üste 8 kez all-star seçilen, 2014'te normal sezonun MVP'si ödülünü alan, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında da sayı krallığına ulaşan Durant'in, sözleşmesini 53 milyon dolar karşılığında 2 yıllığına yenilediği iddia edildi.

Ligde geçirdiği 10 sezonda 27,2 sayı ve 7,2 ribaunt ortalamalarını yakalayan 28 yaşındaki basketbolcunun, kontratının ilk yılında 25 milyon dolar kazanacağı paylaşıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:11
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