Durağan'ın alt yapı sorununa ilk kazma vuruldu

İller bankası desteği ile gerçekleşecek olan proje hakkında Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan şunları söyledi; "1954 yılında ilçe olan Durağan’nın 1960’lı yıllarda yapılan kanalizasyonunun belli zamanlarla aksaklıları giderilmiş olup, ilave eklerle günümüze kadar idareten gelen kangren haline dönüşmüş, her gün bir yerde patlak veren gelişen Durağan’ın ihtiyaçlarını gideremeyen yarım yüz yıllık problemi bu proje ile giderilmiş olacak.

46.500 Bin metrelik kanalizasyon hattı, 6.500 Metrelik Yağmur suyu kanalı, 750 Metre küplük günlük arıtma kapasitesine sahip arıtma tesisi ve 3000 adet parsel bağlantısı olan bu devasa projenin maliyeti 17 Milyon 541 Bin Türk lirası artı KDV, işin süresi ise 700 iş günüdür."

İlçemizde değişim ve gelişim devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım MAVİŞ’in desteğiyle su projemiz, çöp projemiz devam ediyor. Hükümet konağımız hizmete girdi. Hastane inşaatımız bitmek üzere. Yeni Adliye Sarayı için yer tahsisi yaptık. Gençlik Merkezi inşaatı başladı. Sanayi sitesi çalışmaları devam ediyor. Yüksek okulumuz açıldı, öğrenci alımlarına başlayacak. bunun yanında bir çok projemiz devam ediyor" dedi.