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'Dur' ihtarını uymayan sürücü polise küfür ederek 'Hadi vurun beni' dedi

Antalya'da‘dur’ ihtarına uymayan sürücüyü kovalamaca sonucu yakalayan polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

'Dur' ihtarını uymayan sürücü polise küfür ederek 'Hadi vurun beni' dedi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:23
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Antalya'da‘dur’ ihtarına uymayan sürücüyü kovalamaca sonucu yakalayan polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

Saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi'nde önünde meydana gelen olayda, arkasında yolcu konumundaki arkadaşıyla plakasız motosikletle seyir halinde bulunan E.B., polisin 'dur' ihtarında aldırış etmeyip kaçmaya başladı.

POLİSE KÜFÜR EDEREK "HADİ VURUN BENİ" DEDİ

Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

GÖZAlTINA ALINDI

Işıklar Caddesi'nde arkadaşını indirip Çağlayan Mahallesi'ne kadar kaçan E.B, park halindeki dört otomobile motosikletiyle çarpıp zarar verdi. Bülent Ecevit Bulvarı'nda motosikleti bırakıp kaçmaya devam eden E.B., trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.B., gözaltına alındı.

 
EtiketlerAntalya
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